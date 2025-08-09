Fundación Blas Infante evoca este domingo en Sevilla el 89 aniversario del fusilamiento del padre de la Patria andaluza

Archivo - Imagen de 2024 del presidente de la Fundación Blas Infante, Javier Delmás Infante, durante la ofrenda floral al monumento que recrea el fusilamiento de su abuelo, Blas Infante, padre de la Patria andaluza. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Blas Infante organiza este domingo en Sevilla el acto de homenaje con el que evoca el fusilamiento del padre de la Patria andaluza, como lo declaró el Parlamento de Andalucía en abril de 1983 y así lo recuerda el Preámbulo del Estatuto de Autonomía.

Se conmemora este domingo el 89 aniversario de un asesinato cometido un 10 de agosto de 1936, enmarcado en el inicio de la Guerra Civil que se desencadena con el golpe de Estado que comandó Francisco Franco.

A las 10,30 horas, en el kilómetro 4 de la antigua carretera de Sevilla a Carmona, se sucederá la ofrenda floral por parte de todos los asistentes al acto ante un monumento que recrea el fusilamiento de Infante.

Además de una actuación musical el acto contará con las intervenciones del patrono Juan Miguel Vega y del presidente de la Fundación, Javier Delmás Infante, nieto de Infante.

Será la segunda edición en la que Delmás Infante asume el legado que encarnó su madre, María de los Ángeles Infante, al frente de la fundación como hija que era de Blas Infante, después de que falleciera el 4 de abril de 2024.

Para el acto han anunciado su presencia los grupos del Parlamento de Andalucía, como son los casos del Grupo Popular, a través del vicesecretario de Formación del PP-A y diputado por Sevilla, José Ricardo García; el Grupo Socialista, cuya representación ostentará el secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación, Javier Fernández, además de la diputada Verónica Pérez.

También acudirán Izquierda Unida, representada con la asistencia de su responsable de Política Institucional, Rafael Sánchez Rufo; y Adelante Andalucía, con la asistencia de su diputada autonómica, Begoña Iza.

La Fundación da cuenta de otros asistentes confirmados al acto, como el Grupo Municipal de Podemos-Izquierda Unida del Ayuntamiento de Sevilla, representantes de ayuntamientos como el de Sevilla, Herrera (Sevilla) o Isla Cristina (Huelva), a sindicatos como UGT, CCOO de Sevilla o Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) u organizaciones como el Ateneo de Sevilla.

Este acto convive con el que organiza también anualmente el Parlamento de Andalucía, que el 7 de julio se reunió en Casares (Málaga) para conmemorar el 140 aniversario del nacimiento de Blas Infante en este municipio, donde lo hizo en 1885.

La Mesa del Parlamento decidió el 23 de Junio de 2010 celebrar el 125 aniversario del nacimiento de Blas Infante, que el 5 de julio comenzó con una ofrenda floral en el busto ubicado en el Patio del Recibimiento.

El 14 de abril de 1983 el Parlamento de Andalucía aprobó una Proposición no de Ley (PNL), que acabó convertida en preámbulo del Estatuto de Andalucía, afirmando que "la Historia ha reconocido la figura de Blas Infante como Padre de la Patria Andaluza e ilustre precursor de la lucha por la consecución del autogobierno que hoy representa el Estatuto de Autonomía para Andalucía".