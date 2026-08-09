La Fundación Blas Infante homenajea este lunes al padre de la patria andaluza en el 90 aniversario de su fusilamiento

Archivo - Imagen de este sábado durante la intervención del presidente de la Fundación Blas Infante, Javier Delmás Infante, en el acto del 88 aniversario del fusilamiento del Padre de la Patria. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Blas Infante rinde homenaje este lunes, 10 de agosto, al padre de la patria andaluza en conmemoración con el 90 aniversario de su asesinato, en el inicio de la Guerra Civil Española en 1936. El acto contará con la presencia de todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox, en línea con la ausencia en el acto de homenaje por el nacimiento de Blas Infante el pasado mes de julio.

A las 10,30 horas, comienza la ofrenda floral por parte de los asistentes en el monumento que recrea el fusilamiento de Blas Infante en el kilómetro 4 de la antigua carretera de Sevilla a Carmona, el punto donde fue asesinado hace 90 años.

Entre los representantes que han confirmado asistencia se encuentra el vicesecretario de Formación del PP-A y parlamentario por Sevilla, José Ricardo García y la parlamentaria por Sevilla del PSOE-A, Verónica Pérez. Asimismo, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha confirmado su asistencia.

Al acto también acudirá una representación de Adelante Andalucía, encabezada por la parlamentaria Mariví Serrano, así como la portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán. La Fundación Blas Infante ha indicado en sus redes sociales la participación en la entrega de flores de ayuntamientos como el de Coria del Rio o Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y de entidades como UGT o CCOO Sevilla.

La comparsa 'El Patriota' ofrecerá una actuación musical precediendo la entrega de ramos de flores en la que intervendrá el patrono de la Fundación, Juan José Tellez, y el presidente de la misma, Javier Delmas Infante, nieto de Blas Infante.

Este acto convive con el que organiza también anualmente el Parlamento de Andalucía, que el 7 de julio se reunió en Casares (Málaga) para conmemorar el 140 aniversario del nacimiento de Blas Infante en este municipio, donde lo hizo en 1885.

La Mesa del Parlamento decidió el 23 de Junio de 2010 celebrar el 125 aniversario del nacimiento de Blas Infante, que el 5 de julio comenzó con una ofrenda floral en el busto ubicado en el Patio del Recibimiento.

El 14 de abril de 1983 el Parlamento de Andalucía aprobó una Proposición no de Ley (PNL), que acabó convertida en preámbulo del Estatuto de Andalucía, afirmando que "la Historia ha reconocido la figura de Blas Infante como Padre de la Patria Andaluza e ilustre precursor de la lucha por la consecución del autogobierno que hoy representa el Estatuto de Autonomía para Andalucía".