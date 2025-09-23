La Fundación Caja Rural Granada programa nuevas propuestas para su ciclo Caja a Escena

Archivo - Imagen de archivo de un espectáculo del ciclo Caja a Escena - CAJA RURAL - Archivo

GRANADA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural Granada ha puesto en marcha una nueva edición de su ciclo Caja a Escena, un programa gratuito de artes escénicas dirigido a escolares de la provincia de Granada, que se encuadra dentro de la programación del 10º Festival de Artes Escénicas para la Infancia y la Familia (TIF).

Los espectáculos del ciclo Caja a Escena se desarrollarán del 3 al 10 de noviembre en el Auditorio de Caja Rural Granada con un conjunto de propuestas especialmente diseñadas para un público infantil y juvenil, de entre doce meses y doce años, según ha detallado la Fundación Caja Rural en una nota de prensa este martes.

Sus historias giran en torno a la narración oral, el títere y las artes para la primera infancia. Caja a Escena está dirigido, preferentemente, al alumnado del área metropolitana y la provincia de Granada en su conjunto, con especial atención a centros de difícil desempeño. Los centros interesados pueden inscribirse desde este martes.

La programación da comienzo el 3 de noviembre con 'La extraordinaria historia de la vaca Margarita' de la compañía andaluza Títeres Caracartón, con pases a las 10,00 y las 12,00 horas, para que los niños asistentes puedan compartir la tristeza de la protagonista "porque no se siente especial" y "cree que es un animal vulgar".

Pero sus amigas las gallinas le prepararán "un gran plan que hará que Margarita recupere la autoestima" y una mañana al despertar "descubrirá algo extraordinario que cambiará su vida y la de todo el corral".