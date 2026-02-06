La Fundación Caja Rural del Sur se convierte en patrocinador único del Foro de Economía de Asfaco en Córdoba

Los presidentes de la Fundación Caja Rural del Sur y de Asfaco, tras la firma del convenio. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR

CÓRDOBA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios, ha formalizado un acuerdo de colaboración con el presidente de Asfaco, Miguel Ángel Tamarit, para colaborar en las próximas cuatro conferencias dentro del marco del Foro Economía y Sociedad, que la asociación empresarial llevará a cabo en Córdoba a lo largo del presente 2026, contando con la Fundación Caja Rural del Sur como patrocinador único.

Según ha informado la Fundación Caja Rural del Sur en una nota, este acuerdo busca fortalecer la cooperación entre ambas entidades, promoviendo la innovación y el intercambio de ideas en el ámbito económico y social.

Las conferencias abordarán temas de gran relevancia, como la sostenibilidad empresarial, la diversificación de mercados, el talento, la formación, la digitalización y el desarrollo regional, con objeto de fomentar Córdoba y su provincia como ciudad de innovación, cultura y diálogo. Además, se espera que este ciclo de conferencias sirva como plataforma libre para el 'networking' entre profesionales y empresarios, generando sinergias y oportunidades de negocio.

El Foro Economía y Sociedad, con cerca de 20 años de historia, tiene como objetivo desarrollar una única plataforma de debate y opinión, que permita ser voz de aspectos de actualidad e importantes para el desarrollo económico y social de Córdoba y Andalucía.

Asfaco es una organización profesional empresarial, de ámbito provincial, constituida en 1977 para la coordinación, representación, gestión y defensa de los intereses generales empresariales. En la actualidad, aglutina a 70 empresas, siendo algunas de ellas de las más potentes de Córdoba. Los objetivos son coordinar, representar y defender los intereses generales de los asociados, fomentar las relaciones entre profesionales y el compromiso social.