La Fundación Caja Rural del Sur entrega en Córdoba los XV Premios 'Ricardo López Crespo'

Foto de familia de los premiados, con el consejero y directivos de Caja Rural del Sur y su Fundación. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR

CÓRDOBA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de la Amistad de Córdoba ha vuelto a acoger un año más la entrega de los Premios 'Ricardo López Crespo', en su XV edición, que anualmente convoca la Fundación Caja Rural del Sur para reconocer la labor de colectivos y personas que hayan destacado en 'Iniciativas Empresariales Promovidas por Jóvenes Emprendedores', 'Proyectos de I+D+i en el Ámbito de la Actividad Agroalimentaria', 'Acción Social Solidaria', 'Recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico Provincial' y al 'Mejor Expediente de los Alumnos de Grado de la Universidad de Córdoba'.

Según ha informado la Fundación Caja Rural del Sur en una nota, el presidente de Caja Rural del Sur y de su Fundación, José Luis García-Palacios Álvarez, ha hincapie en el acto en que, aunque los galardonados han dado las gracias al recoger cada uno de los premios "quienes estamos agradecidos somos nosotros con ellos".

Así, ha destacado que hay que reconocer "su dedicación, esfuerzo, talento, sacrificio y trabajo", pues "son una garantía de que esta sociedad puede contar con personas capaces de hacer una sociedad más justa y próspera, algo que se alinéa con nuestros principios como entidad y fundación", añadiendo que "con los premios ayudamos a exponer a la sociedad a quienes han sido reconocidos como ejemplos a seguir ya que nos hacen mejores con su ejemplo".

El acto ha comenzado con las palabras de bienvenida por parte del director de la Fundación Caja Rural del Sur, Emilio Ponce, a todos los asistentes, miembros del jurado, los premiados con sus respectivas familias, autoridades políticas, judiciales, económicas, militares y sociales, entre ellos el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos.

A continuación, la secretaria de cada uno de los jurados, María Dolores Moreno Guerrero, fue dando lectura a cada una de las actas y, tras proyectarse un video de cada uno de los premiados, se fueron entregando los galardones de este año.

Así, el Premio 'Ricardo López Crespo' al 'Mejor Expediente Académico de los Alumnos de Grado de la Universidad de Córdoba' se ha concedido a María Blanca del Valle Fernández, siendo entregado el mismo por el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.

El premio en la categoría de 'Iniciativas Empresariales Promovidas por Jóvenes Emprendedores' ha sido concedido ex aequo a la Escuela de Pastoreo Inducan y a Pallet Sure, siendo recogido por Daniel Illescas, promotor de la primera iniciativa, y entregado por el director de la Fundación Caja Rural del Sur, mientras que, por parte de la segunda, lo ha recogido Juan Luis Blanco, de mano de Ricardo López-Crespo Delgado, vicepresidente de la Caja Rural del Sur y su Fundación.

El correspondiente a la 'Acción Social Solidaria' se ha concedido a la Fundación Don Bosco, recogiendo el premio Ignacio Vázquez de la Torre, director general de la Fundación Don Bosco Salesianos Social. Le ha hecho entrega del mismo José Luis García-Palacios Álvarez, presidente de Caja Rural del Sur y su Fundación. También el jurado ha decidido distinguir con un Accésit al Ayuntamiento de Montemayor, por el proyecto Especiales, que fue recogido por Antonio Soto, concejal de Cultura de este municipio.

El premio a la 'Recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico Provincial' ha sido concedido a la 'e-Scribano. Digitalización e Inteligencia Artificial para el patrimonio documental de la Córdoba del Siglo de Oro', y lo ha recibido Antonio Díaz Rodríguez, miembro del equipo promotor del proyecto. También ha habido un Accésit para la 'Adecuación y restauración del local y decorado del estudio fotográfico de Rafael Garzón como local comercial', que han recibido Coronada Oliva Forero y Daniel Garzón Arcas.

El premio 'Ricardo López Crespo' a 'Proyectos de I+D+i en el Ámbito de la Actividad Agroalimentaria' ha sido concedido al proyecto 'Climafarm. Sistema de climatización sostenible para la mejora en la producción láctea', recibiendo la distinción Manuel Ruiz de Adana Santiago, catedrático del Área de Máquinas y Motores Términos de la Universidad de Córdoba. También el jurado ha decidido dar un Accésit al proyecto 'Digecofly. Hacia la transición digital en el seguimiento poblacional de la mosca del olivo: control remoto para la toma de decisiones', que han recogido Flora Moreno Alcaide y Juan Manuel Díaz Cabrera.