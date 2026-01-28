El ciclo Letras en Sevilla se pospone al otoño para "rearmar" el programa tras bajas de participantes

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha informado de que la celebración de la XI edición del ciclo Letras en Sevilla, prevista inicialmente para la semana del 2 al 5 de febrero bajo el título '1936: la guerra que todos perdimos', se aplazar al próximo otoño, tras la propuesta de los organizadores del ciclo, Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, con el objetivo de "rearmar" el programa. La decisión se produce después de la renuncia a participar en el programa de varios ponentes, entre ellos el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo; la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, y el escritor David Uclés, entre otros.

Así lo ha señalado la Fundación en un comunicado, en el que advierte de que estas renuncias "alteran de manera sustancial el contenido de las jornadas, así como el equilibrio de voces y enfoques que han caracterizado siempre a Letras en Sevilla", un equilibrio que considera "imprescindible" para garantizar un debate cultural diverso y representativo.

Con el programa definitivo aún sin cerrar por causas ajenas tanto a la Fundación Cajasol como a los organizadores, y a escasos días de su inauguración, las bajas sobrevenidas han generado "problemas organizativos" que constituyen un motivo "razonable" para plantear el traslado de 'Letras en Sevilla' al próximo otoño.

Este aplazamiento permitiría disponer de un margen de tiempo "prudencial" para "rearmar" el programa conforme a su planteamiento original, que consistía en encuentros con personalidades destacadas de la vida española, escritores e historiadores de prestigio, militares especializados y representantes políticos de distintas tendencias ideológicas, conformando "un conjunto equilibrado, ecuánime y de altura intelectual", según ha subrayado la entidad.

Asimismo, la Fundación Cajasol ha destacado que mantiene desde hace décadas un firme compromiso con una "reflexión cultural abierta, plural y respetuosa", así como con la representación de "todas las sensibilidades, ideologías y perspectivas que conforman la sociedad española". "Este espíritu de pluralidad es, y seguirá siendo, una seña de identidad de esta institución y un principio irrenunciable en todas las actividades que acogemos", ha señalado, añadiendo que "la falta de garantías para mantener intactos estos valores ha sido otro de los motivos valorados para reprogramar el ciclo en fechas venideras".

'Letras en Sevilla' aspira a mantener su posición como espacio de debate y reflexión en un contexto en el que "el diálogo sosegado, el respeto a los valores democráticos y la convivencia son más necesarios que nunca", según ha destacado la Fundación Cajasol, que ha reiterado su apuesta por este ciclo y ha agradecido la comprensión de participantes, colaboradores y público.