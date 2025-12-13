La Fundación Centra licita la contratación de servicios para continuar la realización de sus estudios de opinión

Reunión del patronato de la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces (Centra). (Foto de archivo). - FUNDACIÓN CENTRA

SEVILLA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces (Centra), entidad adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha sacado a licitación la contratación de servicios para proseguir la realización de estudios de opinión mediante encuestas telefónicas, 'on line' y mixtas.

Esta licitación se vincula a un "acuerdo marco" que tiene por objeto la prestación del servicio para la realización de dichos estudios de opinión para la Fundación Centra, según se detalla en la documentación publicada en la página web de la Junta, consultada por Europa Press.

En dicho espacio se precisa que se entiende por esos estudios de opinión aquellos que "están basados en encuestas en las que la opinión de las personas entrevistadas la recogen los encuestadores, a través del teléfono fijo o móvil o por correo electrónico, o combinando ambos métodos, mediante un cuestionario estructurado, de una muestra representativa del total de la población que se quiere estudiar".

El valor estimado de esta contratación asciende a un montante total de 499.616 euros, que se desglosa entre los tres lotes en los que se divide la misma, que son, en concreto, uno para encuestas "telefónicas, presenciales o mixtas" --por un importe de 199.238 euros--, otro para encuestas 'on line' y mixtas --por un montante de 62.508 euros--, y un tercer lote para el Barómetro Andaluz que se elabora con periodicidad trimestral, para el que se prevé una suma de 237.870 euros.

La memoria justificativa para la contratación de estos servicios explica que este mes de diciembre de 2025 vence el contrato "de características similares" que entró en vigor en el año 2023, de forma que el objetivo de este contrato es "dar continuidad a este instrumento, mediante un nuevo marco", que "permita seguir avanzando en los objetivos de la Fundación Centro de Estudios Andaluces como centro de investigación social".

De esta manera, a través de este acuerdo marco, el Centro de Estudios Andaluces "podrá disponer de un listado de empresas fijas especializadas en la realización de estudios de opinión" y, así, "se podrá garantizar la unidad metodológica y especificaciones técnicas comunes de los estudios de opinión a realizar", agrega la memoria justificativa.

En este sentido --continúa el documento--, "contar con este listado de empresas será de gran utilidad para avalar y asegurar la recogida, tratamiento y análisis de los datos recabados y que los estudios de opinión estén hechos de la misma forma".

Asimismo, "para asegurar la calidad de la información y el rigor científico, es necesario poder adaptar cada temática de encuesta y cada tipo de población a la que va dirigido el estudio, a los distintos canales de recogida de datos", ya sean telefónicas, 'on line' o presenciales.

Por ello, "cada uno de los lotes incorpora un distinto tipo de canal como prioritario --Lotes 1 y 3 telefónicas, y Lote 2 'on line'--, pero "también dejando margen a formas mixtas, para poder, en casos concretos, tener mejores tasas de cobertura y de respuesta".

"La Fundación no dispone de los medios personales y materiales necesarios para la realización de encuestas", advierte el mismo documento que viene a justificar esta licitación, en el que se detallan "las prescripciones técnicas del acuerdo marco y de sus contratos basados que regirán el servicio" para la realización de los estudios de opinión que se lleven a cabo mediante encuestas telefónicas y mixtas y encuestas 'on line' para la Fundación Centra.