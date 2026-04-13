La Fundación Centra publica este martes su Barómetro Andaluz a un mes de las elecciones del 17 de mayo

Archivo - La candidata a la Junta de Andalucía del PSOE-A, María Jesús Montero, saluda al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (d) a su llegada al acto del Día de Andalucía. A 28 de febrero de 2026 (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces (Centra), adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, publicará este martes, 14 de abril, la primera edición trimestral de su Barómetro de Opinión Pública de Andalucía de lo que va de año, que se conocerá así cuando apenas queda un mes para las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo 17 de mayo.

Según ha informado la Fundación Centra, el contenido de esta nueva edición del Barómetro Andaluz, que incluirá datos de estimación de voto, se publicarán a partir de las 8,30 horas de este martes en su página web ('www.centrodeestudiosandaluces.es').

Desde la Fundación Centra reivindican que el Barómetro Andaluz es la única iniciativa de estudio y de medición sistemática de la opinión pública en la comunidad autónoma andaluza sobre temas de interés social, económico y político, y está auditado y visado por el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía.

De periodicidad trimestral, permite "conocer la opinión de la población andaluza sobre temas de interés social, económico y político", y "posibilita la evaluación continuada de la percepción y la valoración sobre determinados indicadores sociopolíticos para un periodo determinado, a la par que ofrece una amplia información social y demográfica para su análisis".

DATOS DE LA ANTERIOR EDICIÓN

La última edición del Barómetro Andaluz publicada hasta la fecha se difundió a finales del año pasado; en concreto, el 15 de diciembre de 2025, y en lo relativo a los datos de estimación de voto auguraba que el PP-A volvería a ganar las elecciones andaluzas con el 40,2% de los votos y una ventaja de 18,8 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 21,4% de los sufragios y caería hasta los 25-28 escaños.

De esta manera, según dicho barómetro realizado durante el mes de noviembre del año pasado --después de que se hubiera desencadenado la crisis derivada de los fallos detectados en el programa de cribado de cáncer de mama de la sanidad andaluza-- a una muestra de 3.600 personas residentes en Andalucía mayores de edad, los 'populares' podrían mantener por la mínima o perder la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico que lograron en los comicios celebrados en junio de 2022, cuando obtuvieron 58 escaños.

El mismo estudio del último trimestre de 2025 auguraba que Vox sería la única formación que crecería en estimación de voto y repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad, con el 17,5% de los sufragios --cuatro puntos más que los obtenidos en las últimas autonómicas--, superando a Sumar --marca a la que se equiparaba con Por Andalucía, la coalición de Podemos, IU y Más País, entre otras fuerzas de izquierdas, que concurrió a las andaluzas de junio de 2022--, que sería cuarta fuerza con el 7,5% de apoyo, que serían 0,2 puntos menos que en junio de 2022.

Adelante Andalucía figuraba en el último Barómetro Andaluz como la quinta candidatura más votada concentrando un 6,1% de los sufragios --1,5 puntos más que en los comicios de 2022--, lo que le aportaría entre dos y tres escaños, por lo que igualaría o mejoría en un escaño su representación en el Parlamento autonómico, donde la mayoría absoluta se alcanza con 55 diputados.

La que se publicará este martes, 14 de abril, será la decimoquinta encuesta del Barómetro Andaluz del Centra con datos de intención de voto desde que se celebraron las elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022 que dieron paso a la duodécima legislatura andaluza.