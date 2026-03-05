Fundación Endesa y Fundación Integra impulsan Cambiando Vidas para mejorar la empleabilidad de 80 personas vulnerables

Fundación Endesa y Fundación Integra impulsan Cambiando Vidas para mejorar la empleabilidad de 80 personas en riesgo de exclusión social. - FUNDACIÓN ENDESA Y FUNDACIÓN INTEGRA

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundación Endesa y Fundación Integra han inaugurado este jueves en la sede de Endesa, en Sevilla, la novena edición del programa Cambiando Vidas, con el objetivo de "mejorar la empleabilidad de 80 personas en situación de exclusión social severa a lo largo de 2026".

Según ha detallado Fundación Endesa y Fundación Integra en una nota, desde su puesta en marcha en 2018 en Sevilla, el programa ha acompañado a 877 personas, logrando más de 900 contratos laborales. En estos años, "los participantes han mejorado su formación, facilitando así su reincorporación al trabajo, lo que ha permitido mejorar su situación económica y calidad de vida". Estas cifras reflejan no solo un aumento en la empleabilidad, sino "un avance significativo en la autonomía, estabilidad y calidad de vida de los participantes y sus familias".

A nivel nacional, desde su inicio en 2016, Cambiando Vidas ha ayudado a 3.890 personas. Este programa se desarrolla, además, en Sevilla, Barcelona, Madrid, Zaragoza, Palma de Mallorca y las Palmas de Gran Canarias, ofreciendo formación, orientación laboral y acompañamiento personalizado a colectivos como jóvenes en riesgo de exclusión, personas sin hogar, mujeres víctimas de violencia, refugiados o personas con antecedentes que buscan una segunda oportunidad.

El acto ha contado con la presencia de la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco; el director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez Durán; la directora de sostenibilidad de Fundación Integra, Patricia Satrústegui y la responsable de Proyectos de Fundación Endesa en el territorio sur, Marta Tobías, acompañados de voluntarios y beneficiarios del proyecto.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO: COMPROMISO QUE TRANSFORMA

Uno de los pilares fundamentales del programa es la implicación del voluntariado corporativo de Endesa. Concretamente, en Sevilla, 92 empleados voluntarios han participado hasta el momento en las ocho ediciones, impartiendo 21 escuelas propias con talleres prácticos sobre el mercado laboral, elaboración de currículum, competencias digitales y preparación de entrevistas, logrando formar a un total de casi 400 personas en situación de exclusión social severa.

A través de estos espacios formativos, los voluntarios comparten conocimientos y experiencia profesional, pero también "contribuyen a reforzar la autoestima y la confianza de los participantes, elementos clave para afrontar con éxito un proceso de selección".

Durante el acto de este jueves, una de las voluntaria de Fundación Endesa, Marina Pavón, ha destacado que "participar en Cambiando Vidas significa empatía, solidaridad, escucha... va más allá de ayudar a personas a que encuentren un trabajo que les guste y les dé independencia; va sobre humanidad".

Asimismo, uno de los momentos más emotivos de la jornada ha sido el testimonio de una de las participantes, Rocío Moreno, que ha compartido cómo el programa ha sido "un antes y un después" en su vida. Durante un tiempo, tuvo que enfrentar una situación de extrema vulnerabilidad: sola, sin recursos económicos y con dos hijos menores. "No tenía trabajo y salimos adelante por las ayudas de servicios sociales", ha subrayado. Gracias a la formación y al proyecto consiguió un trabajo indefinido que le aporta "estabilidad económica y emocional".

En este sentido, ha señalado que "ya no dependo de nadie más que de mí, puedo pagar las necesidades básicas mías y de mis hijos, por tanto, soy otra mujer, válida, capaz y sé que puedo conseguir lo que me proponga".

Por su parte, durante su intervención, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, ha agradecido a las fundaciones Endesa e Integra que, por novena edición consecutiva, ofrezcan en Andalucía la posibilidad de que personas en situación de vulnerabilidad puedan "reconducir sus trayectorias personales a través de un recurso tan indispensable en nuestros días como disponer de un empleo".

Del mismo modo, Blanco ha reconocido el "esfuerzo de superación" y el "compromiso" de los propios beneficiarios "al vincularse a un programa que refuerza sus posibilidades de inserción en el mercado laboral".

Igualmente, la consejera ha valorado la apuesta del tejido productivo andaluz en favor de la Responsabilidad Social Corporativa, "que reintegra a la sociedad parte de sus beneficios, conectando con sus necesidades y compensando los desequilibrios que afectan a los colectivos más desfavorecidos".

Esas empresas, ha recordado, son "fundamentales para que su departamento despliegue las actuaciones que cada año impulsa en favor de colectivos vulnerables". En ese sentido, ha resaltado los 394,5 millones de euros destinados desde 2023 al programa de 'Proyectos Integrales para la Inserción Laboral' o los 120 millones de euros invertidos solo en 2025 en apoyo del empleo de las personas con discapacidad.

Por su parte, Marta Tobías, ha destacado que este jueves se inaugure la novena edición de este programa, lo que viene a reflejar "el compromiso social como uno de los pilares de Fundación Endesa". Precisamente, a través del área de Empleo y Emprendimiento Verde buscan abrir caminos a quienes más lo necesitan, ofreciendo "herramientas, apoyo y acompañamiento para que puedan recuperar su lugar en la sociedad".

Cerrando el encuentro, la directora de sostenibilidad de Fundación Integra, Patricia Satrústegui, ha afirmado que "este es un programa que transforma de manera profunda la vida de los participantes". Además, "les convierte en protagonistas de su proceso de integración social y laboral, ofreciéndoles las herramientas necesarias para avanzar con independencia, seguridad y motivación".

Con esta nueva edición, Fundación Endesa y Fundación Integra han reafirmado su apuesta por un modelo de colaboración que une empresa, tercer sector e instituciones públicas para "generar impacto social sostenible, demostrando que el empleo es, sin duda, uno de los mejores instrumentos de integración y transformación social".

FUNDACIÓN ENDESA

Fundación Endesa fue creada en 1998 como expresión del compromiso social de Endesa para dar respuesta a las necesidades de los entornos en los que desarrolla su actividad, trabajando así por el progreso de la sociedad. Su propósito es contribuir a una transición energética justa y sostenible, mejorando la vida de las personas y del entorno que nos rodea.

Para ello, la Fundación Endesa desarrolla proyectos que impulsan una educación de calidad acorde con los desafíos actuales fomentando las vocaciones STEM y formando en transición energética, brindando así oportunidades de formación y empleo a los más vulnerables en los sectores verdes de la economía. Además, promueven la cultura y el arte del país, y contribuyen a un mundo más sostenible protegiendo la biodiversidad y los ecosistemas en los que habita.

FUNDACIÓN INTEGRA

Fundación Integra es una entidad sin ánimo de lucro que lleva 25 años trabajando para facilitar el acceso al empleo de personas en exclusión social y personas con discapacidad, colaborando con empresas y voluntarios para crear oportunidades laborales que cambien vidas. Desde 2001 ha facilitado más de 27.000 empleos. En Fundación Integra ayudan a las empresas a contratar e integrar a personas en exclusión social y con discapacidad.