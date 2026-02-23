La Fundación Gala refuerza su patronato con el talento de Clara Montes, Nativel Preciado y Elvira Dyangani Ose

Clara Montes, Nativel Preciado y Elvira Dyangani Ose. - FUNDACIÓN GALA

CÓRDOBA 23 Feb. (EUROPA RPESS) -

El Patronato de la Fundación Antonio Gala se ha reunido en la sede de la Institución en Córdoba en un acto en el que, entre otros asuntos, se ha acordado el nombramiento como nuevos patronos de la entidad de Clara Montes, Nativel Preciados y Elvira Dyangani Ose.

Así lo ha indicado la fundación en una nota en la que ha detallado que Clara Montes, cantante y compositora, cuenta con una amplia trayectoria caracterizada por su especial sensibilidad para convertir la poesía en canción y por un estilo propio que mezcla tradición y mestizaje. Son emblemáticos sus trabajos basados en textos de Antonio Gala.

Por su parte, Nativel Preciado, periodista y escritora con una sólida trayectoria en prensa y radio, es reconocida por una obra narrativa que combina mirada crítica, pulso contemporáneo y sensibilidad social. A lo largo de su carrera ha desarrollado una producción literaria constante --novela, relato y ensayo-- y ha recibido distintos reconocimientos, consolidándose como una voz singular dentro de la literatura española reciente.

Por último, Elvira Dyangani Ose, comisaria, historiadora del arte y cordobesa con trayectoria internacional, está especializada en prácticas contemporáneas y enfoques críticos. En 2021 fue nombrada directora del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba), convirtiéndose en la primera mujer en dirigir el museo, tras desarrollar su carrera en instituciones y proyectos de referencia en el ámbito del arte contemporáneo.