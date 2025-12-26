Fundación ONCE otorga 25 becas a estudiantes con discapacidad para fomentar su formación académica en Andalucía

Un estudiante cántabro con discapacidad logra una beca 'Oportunidad al Talento' de Fundación ONCE - FUNDACIÓN ONCE

SEVILLA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 25 estudiantes con discapacidad de Andalucía han obtenido una ayuda para continuar sus estudios, realizar trabajos de investigación o compatibilizar formación académica y carrera deportiva, dentro de la duodécima edición del Programa de becas 'Oportunidad al Talento' de Fundación ONCE. En concreto, ocho de estas ayudas corresponden a la modalidad de Formación Profesional; siete, a la de Máster y posgrado; seis, a Movilidad, y cuatro, a la de Estudios y Deporte.

Cofinanciada por Fundación ONCE y una serie de empresas donantes, la iniciativa pretende ayudar a los jóvenes con discapacidad a desarrollar "un buen proyecto académico, pero también atraer su talento y aprovecharlo para su inserción en el mundo empresarial y facilitarles así el acceso a empleos técnicos y altamente cualificados", según ha explicado la entidad en una nota.

A lo largo de sus doce ediciones se han beneficiado del programa más de un millar de jóvenes universitarios con discapacidad en todo el territorio nacional. En esta ocasión se entregaron 104 becas: 32 para máster y postgrados, con una cuantía de 3.000 euros cada una; 25 de movilidad transnacional (6.000 euros); 27 de estudios y deporte (3.000 euros), y 20 de Formación Profesional (mil euros).

Por áreas geográficas, los becados proceden, además de Andalucía, de la Comunidad de Madrid (19), Cataluña (14), Comunidad Valenciana (once), Galicia (siete), Asturias (cuatro), Murcia (cuatro), Canarias (cuatro), País Vasco (tres), Castilla-La Mancha (tres), Castilla y León (tres), Extremadura (dos) y Aragón, Cantabria, Navarra, La Rioja y Ceuta, con un estudiante becado en cada una de ellas.

El programa de becas 'Oportunidad al talento' es una convocatoria de Fundación ONCE en la que colaboran y participan CRUE Universidades Españolas y el Comité Español de representantes de personas con discapacidad (Cermi).

Cuenta además con el apoyo económico de empresas comprometidas con la discapacidad. En esta edición figuran Veolia y Fundación Aquae, Santander Fonemporium, Loewe, Arkas Spain, Asúa Products, Avanza, Capgemini, Hyundai Motor España, McGraw Hill, Sabio, Nordex Energy Spain, Precision For Medicine & Oncology, Skretting España, Holcim España, Medtronics y Grupo OTIS.