La Fundación Rojas-Marcos trae a Andalucía la celebración de la I Liga de Deporte Híbrido, que recibe apoyo de la Junta

Archivo - Alejandro Rojas Marcos y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Alejandro Rojas-Marcos es la promotora de la implantación y celebración en Andalucía en 2026 de la I Liga Andaluza de Deporte Híbrido, una competición que tiene ese calificativo por el hecho de aunar la combinación de pruebas, carreras y ejercicios de fuerza.

Se trata también de una práctica deportiva que propicia la combinación de parejas masculinas, femeninas y mixtas.

La competición se celebrará en Jaén, Málaga y Sevilla y prevé la participación de 1.500 atletas. La actividad la organizarán empresas privadas andaluzas y tiene el aval de la Junta de Andalucía, según expresa esta Fundación.

El propio Rojas-Marcos, quien fuera alcalde de Sevilla y diputado en el Congreso y fundador del Partido Andalucista (PA), se proclamó en junio en Chicago subcampeón mundial de Hyrox.

La Fundación Rojas-Marcos señala sobre el impulso a esta modalidad deportiva que entre sus objetivos está alentar iniciativas que sirvan para relanzar "la identidad, la cultura y la historia del pueblo andaluz" y de esa manera "facilitar el progreso moral, cultural, social y económico de Andalucía", al tiempo que apela al "potente impacto que el deporte genera en la economía".

APOYO DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA

Esta iniciativa de la Fundación Alejandro Rojas Marcos ha recibido el apoyo explícito del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien lo ha expresado en un vídeo, para calificar de "buena noticia" para Andalucía el hecho de poder albergar "cualquier evento deportivo que fomente y promocione los hábitos saludables de la actividad física".

"Gracias a todos los que hacéis posible que el próximo año se celebre esta Liga Híbrida Andalucía y espero muchos éxitos para los aficionados a este deporte", ha indicado.

Moreno ha remarcado que se trataría de "la primera competición en su categoría, como es esta liga híbrida andaluza, que va a poner en valor a sus tres primeras sedes, Sevilla, Málaga y Jaén convocando la participación de 1.500 atletas".

El presidente andaluz ha apelado también a "un componente muy simbólico" como es que "nos traslada a la historia de nuestra tierra" al apelar a la celebración de "los conocidos Juegos Moriscos".

Moreno ha considerado que "la capacidad de superación, de sufrir en el esfuerzo y de sacar la fuerza para lograr alcanzar cualquier reto siempre ha estado en la identidad de Andalucía", por lo que ha concluido que "somos un pueblo fuerte, abnegado y luchador".

"Y tenemos un subcampeón del mundo que demuestra esas cualidades, ¿verdad, Alejandro?", subraya el presidente de la Junta en un ejercicio de complicidad con el presidente de la Fundación.

"A ti y a tu Fundación, quiero darte las gracias y felicitarte en nombre de todos los andaluces por la labor del impulso a esta iniciativa que seguro que va a crecer año tras año", ha remachado Moreno su vídeo de felicitación por la iniciativa de la Fundación Alejandro Rojas-Marcos.