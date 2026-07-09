Fundación SGAE reconoce el rap con el I Premio SGAE Urban Gata Cattana 2026

Cartel del I Premio SGAE Urban Gata Cattana 2026. - SGAE

GRANADA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fundación SGAE, con la colaboración de La Madraza (Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada), pone en marcha la primera convocatoria del Premio SGAE Urban Gata Cattana 2026, con el objetivo de estimular, promover y reconocer la creación de las y los compositores menores de 30 años miembros de la Sociedad General de Autores y Editores en el marco del rap y la música urbana.

Las obras finalistas competirán por cuatro premios que tendrán una dotación total de 11.700 euros.

Concebido en homenaje a Gata Cattana, figura esencial del género y su vinculación como forma expresiva, poética y política, este certamen valorará las obras inéditas presentadas no solo por su originalidad creativa o la calidad de las letras y la composición musical, sino por la coherencia que mantengan con los valores que representa la figura y la obra de la rapera, poetisa, politóloga y activista cordobesa.

La recepción de obras permanecerá abierta hasta el 4 de septiembre (23,59 horas) y se enviarán vía telemática al buzón: mnietot@fundacionsgae.org con toda la información requerida en las bases. Se permite la inscripción de obras en coautoría y sin límite de duración.

Entre todas las obras presentadas, se seleccionarán cuatro composiciones finalistas que se interpretarán en directo en un concierto final que tendrá lugar el 30 de octubre de 2026 en la Universidad de Granada.

Cada autor o autora competirá por 11.700 euros repartidos en cuatro premios: un Primer premio de 6.000 euros, un Segundo premio de 3.000 euros, un Tercer premio de 1.500 euros y un Cuarto premio de 1.200 euros.