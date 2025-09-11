Fundación Solidaridad Carrefour y Cruz Roja promueven en 44 supermercados andaluces la XVII 'Vuelta al Cole Solidaria'

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Solidaridad Carrefour y Cruz Roja han presentado este jueves, la XVII edición de la 'Vuelta al Cole Solidaria' en Sevilla, una iniciativa de recogida de material escolar que se celebrará del 12 al 14 de septiembre en los hipermercados de la compañía (el día 14 en aquellos centros de apertura en domingo).

Como especifica Cruz Roja en una nota de prensa, se trata de una campaña en la que participarán un total de 203 hipermercados de 47 provincias españolas y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En Andalucía, participan 44 supermercados en las ocho provincias andaluzas.

Así, la iniciativa arranca con la donación directa de 100.000 euros en material escolar realizada por Carrefour, a la que se sumarán las aportaciones de los clientes que deseen participar en la presente campaña. Con estos recursos se espera poder dar cobertura a las necesidades en esta materia a miles de niñas y niños en especial situación de vulnerabilidad de toda España: en la pasada edición, gracias a la donación directa de la Compañía y a las contribuciones de los ciudadanos/as, Fundación Solidaridad Carrefour entregó a Cruz Roja material escolar valorado en 401.560 euros.

Recursos que permitieron cubrir las necesidades, en esta materia, de 14.186 niñas y niños en situación de vulnerabilidad en toda España y más de 2.885 en Andalucía. El objetivo nacional es alcanzar los 15.000 lotes a nivel estatal y llegar a los 3.000 en la región.

El objetivo es reducir el gran impacto económico que va a suponer el inicio del nuevo curso para miles de familias en riesgo social, y contribuir a alcanzar una educación inclusiva y de calidad en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 (Educación de Calidad).

Además, va a ayudar a empoderar a los/as menores beneficiarios en una fecha tan significativa como es el inicio del curso escolar. Una iniciativa que desde su nacimiento ha dado como fruto la entrega a Cruz Roja de más de 7,5 millones de euros en material escolar en beneficio de miles de familias en situación de vulnerabilidad social de las diferentes localidades de nuestro país.

El acto de presentación de la campaña se ha celebrado en Sevilla, en la sede autonómica de Cruz Roja en Andalucía, y ha contado con la presencia, entre otros/as, de Jerónimo Vera, delegado especial de Cruz Roja en Andalucía; Marta Vilches de la Paz, presidenta provincial de Cruz Roja en Sevilla; Ramón Jané, director del área de Inclusión de Cruz Roja Española, Emilio Muñoz, director regional de Carrefour Andalucía, y María Cid, directora de Fundación Solidaridad Carrefour.

Todos ellos acompañados de un nutrido grupo de personas voluntarias de Cruz Roja y de Fundación Solidaridad Carrefour cuya generosidad, compromiso y sensibilidad han sido puestos en valor en el marco de dicha presentación.

Cabe destacar que, a nivel nacional, 4.538 voluntarios y voluntarias de Cruz Roja, apoyados por voluntarios de Fundación Solidaridad Carrefour, serán los encargados de atender a las personas que se acerquen a los puntos de recogida ubicados en los diferentes hipermercados Carrefour para donar dicho material escolar (mochilas, cuadernos, bolígrafos, lápices, rotuladores etc.). En Andalucía, 840 personas voluntarias estarán en los supermercados Carrefour animando a la solidaridad.

Posteriormente, las diferentes Cruz Roja se encargará de distribuir el material escolar donado entre los miles de familias en situación de vulnerabilidad social con menores a cargo beneficiarias en cada una de las 47 provincias, así como las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

OTRAS ÁREAS DE COLABORACIÓN

Cruz Roja y Fundación Solidaridad Carrefour trabajan conjuntamente desde hace más de dos décadas en la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad a través del desarrollo y puesta en marcha de innumerables iniciativas sociales. Iniciativas como la '#VueltaAlColeSolidaria' que este año alcanza su XVII edición con un histórico de más de 7,5 millones de euros entregados en material escolar.

A su vez, en diciembre 2022 ambas instituciones renovaron por tres años más un importante acuerdo de cooperación suscrito en 2001 para la atención de personas afectadas por situaciones de catástrofe o similares (inundaciones, nevadas y demás emergencias con población afectada).

Catástrofes como la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma, el masivo apagón o los gravísimos incendios que año tras año han asolado diferentes localidades de nuestro país, entre ellos los devastadores incendios sufridos este verano. Intervenciones que realizan en escenarios de excepcionalidad y urgente necesidad que tan sólo durante este año han dado con fruto la atención de más de 7.000 personas afectadas.

En este ámbito, Fundación Solidaridad Carrefour financia también el desarrollo, formación, mantenimiento e intervención de los 26 Equipos de Respuesta Inmediata en Atención Psicosocial (ERIE de Cruz Roja) con el objetivo de dar respuesta a las personas afectadas de manera integral, desde su creación en el año 2001.