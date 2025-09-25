Fundación Unicaja y la Diócesis de Jaén firman un acuerdo de colaboración para el Rosario Magno

El director de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja, José María Luna, y el provicario general de la Diócesis de Jaén, José Antonio Sánchez, tras la firma del acuerdo de colaboración - FUNDACIÓN UNICAJA

JAÉN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja respalda el Santo Rosario Magno de Jaén, una procesión que el 4 de octubre reunirá por primera vez en la capital jiennense una selección de 20 imágenes marianas y cristológicas.

El director de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja, José María Luna, y el provicario general de la Diócesis de Jaén, José Antonio Sánchez, han suscrito un acuerdo de colaboración para apoyar esta procesión Magna que se enmarca en la celebración del Jubileo de la Esperanza 2025.

Desde la Fundación Unicaja se ha indicado que el respaldo a esta iniciativa responde a su interés por participar en actuaciones que pongan en valor el extenso patrimonio histórico-artístico de las cofradías andaluzas.