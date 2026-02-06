Fundecor y el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba impulsarán el liderazgo y el empleo femenino

Responsables de Fundecor y del Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba, durante la firma del convenio. - FEPC

CÓRDOBA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (Fundecor) y el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba (FEPC) han acordado reforzar su colaboración con el objetivo de "seguir impulsando acciones conjuntas orientadas a la igualdad de oportunidades, el liderazgo femenino y la empleabilidad de las mujeres en la provincia de Córdoba".

Esta colaboración, según han informado ambas entidades en un comunicado conjunto, "viene a consolidar una línea de trabajo compartida" que ambas desarrollan desde "el compromiso con el talento femenino y la generación de oportunidades reales de desarrollo profesional y empresarial en el territorio".

En el marco de esta alianza, el FEPC colabora en el desarrollo del programa 'Mujeres con raíz', una iniciativa formativa que se desarrolla gracias a la colaboración de la Fundación 'la Caixa', la financiación de la Diputación de Córdoba y la implicación de diversas entidades del territorio, como el Ayuntamiento de Palma del Río, el área de Igualdad de la Universidad de Córdoba (UCO) y el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de Córdoba.

Este programa está dirigido a mujeres emprendedoras y empresarias rurales que buscan "consolidar, profesionalizar o hacer crecer sus proyectos", ofreciéndoles herramientas formativas, acompañamiento y recursos para "fortalecer iniciativas con impacto en el territorio".

Además, el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba se suma como entidad colaboradora a Gen Lidera, un programa impulsado por Fundecor centrado en el desarrollo del liderazgo femenino y la conexión entre talento, profesionales y empresas. El encuentro principal de esta iniciativa se celebrará el próximo 10 de abril, y se concibe como "un espacio para la reflexión, el intercambio de experiencias y la creación de redes profesionales".

A través de esta colaboración, el FEPC aporta su experiencia, su red de empresarias y profesionales y su conocimiento del ecosistema empresarial, "contribuyendo al impulso de acciones vinculadas a proyectos del fondo empresarial y a iniciativas orientadas al liderazgo, la empleabilidad y el emprendimiento femenino". A través del Plan '#MarcaMujer', el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba impulsa "el desarrollo personal y profesional de las mujeres, poniendo en valor su talento en todos los ámbitos".

Con este refuerzo de la colaboración, Fundecor y el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba reafirman su "compromiso con la promoción de la igualdad de oportunidades y el impulso del liderazgo femenino como elementos clave para el desarrollo económico y social de la provincia de Córdoba".