Fundecor y Metalcórdoba impulsarán la formación, la empleabilidad y el desarrollo del sector industrial

Representantes de Fundacor y Metalcórdoba en la firma del acuerdo. - UCO

CÓRDOBA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (Fundecor) y Metalcórdoba han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de fortalecer su trabajo conjunto en el desarrollo de iniciativas vinculadas a la formación, la empleabilidad, el emprendimiento y el desarrollo del tejido industrial en la provincia de Córdoba.

Según ha informado la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota, el acuerdo establece una alianza estratégica basada en la conexión entre el ámbito universitario y el sector empresarial, orientada a la promoción de acciones formativas, el impulso del empleo cualificado y la adaptación de la formación a las necesidades reales del mercado laboral, especialmente en el ámbito del sector metalúrgico.

La colaboración se apoya en la complementariedad de ambas entidades. Así, Fundecor aporta su experiencia en formación, empleabilidad, emprendimiento y transferencia de conocimiento, mientras que Metalcórdoba contribuye con su conocimiento del sector industrial, su capacidad de representación empresarial y su experiencia en el desarrollo de formación técnica especializada y programas vinculados a la innovación y la digitalización.

La firma de este acuerdo viene a consolidar una línea de trabajo orientada a mejorar la capacitación profesional de las personas a través de acciones formativas específicas, así como a fomentar la creación de cursos, microcredenciales y jornadas que conecten la universidad con las demandas reales del tejido empresarial.

En este contexto, ambas entidades trabajarán de forma conjunta en el impulso de iniciativas que favorezcan la empleabilidad, el emprendimiento y el desarrollo económico del territorio, con especial atención a la generación de oportunidades para jóvenes y colectivos con mayores dificultades de inserción laboral.

Asimismo, el acuerdo contempla el desarrollo de acciones que contribuyan a fijar población en el territorio, fomentar el desarrollo sostenible de los municipios y promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito profesional, especialmente en sectores tradicionalmente masculinizados como el industrial.

Las líneas de actuación incluyen la colaboración en 'Mujeres con Raíz', un proyecto gestionado por Fundecor para impulsar el emprendimiento femenino y el impacto social. Esta iniciativa es posible gracias a la colaboración de Fundación 'La Caixa' y la financiación de la Diputación de Córdoba. Además, cuenta con la implicación de entidades como el Ayuntamiento de Palma del Río, la Unidad de Igualdad de la UCO, el Instituto Andaluz de la Mujer en Córdoba, el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba, la Asociación Mujer y Poder y el Ayuntamiento de Hornachuelos.

Con esta alianza, Fundecor y Metalcórdoba refuerzan su compromiso con la formación, la empleabilidad y la conexión entre universidad y empresa, consolidando un espacio que propicie el impulso de iniciativas orientadas al desarrollo del talento y la competitividad del tejido productivo cordobés.