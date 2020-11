La funeraria que trasladó al fallecido en el calabozo de Jódar (Jaén) defiende que se cumplió con el protocolo judicial

JAÉN, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La funeraria encargada el pasado 30 de octubre de trasladar el cuerpo del fallecido en el calabozo de la Policía Local en Jódar (Jaén) ha defendido que se cumplió "en todo momento" con los protocolos judiciales establecidos para este tipo de casos.

El responsable de la Funeraria Cristo de la Misericordia, Manuel Lorite, ha indicado a Europa Press que fue sobre las 4,00 horas del 30 de octubre cuando recibió la llamada de aviso. Sobre las 5,00 horas ya se encontraba en las dependencias de la Policía Local haciéndose cargo del cuerpo para su inmediato traslado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Jaén capital, donde se le practicaría la autopsia.

Lorite ha indicado que "como no puede ser de otra manera" hubo levantamiento del cadáver con autorización judicial ya que de no haber sido así como funeraria no hubieran podido hacerse cargo del cuerpo. Asimismo, ha señalado que sobre las 11,00 horas del 30 de octubre ya se había finalizado la autopsia por lo que, con la correspondiente autorización firmada por la familia, se volvió a hacer cargo del cuerpo para su traslado a Jódar, donde fue velado y enterrado el 31 de octubre.

"Hemos cumplido con todos los protocolos judiciales establecidos", ha indicado Lorite, después de desde la familia del fallecido apuntara en su denuncia judicial que la funeraria les entregó el cuerpo "sin que conste previa autopsia, ni consten diligencias de levantamiento del cadáver por parte del Juzgado de Guardia".

Cristóbal Montávez falleció en los calabozos de la Policía Local tras haber sido detenido horas antes acusado de causar daños al mobiliario urbano y lesionar a dos agentes durante su detención. La familia del fallecido ha presento una denuncia en los juzgados de Úbeda (Jaén) por presuntos delitos de detención ilegal, homicidio, destrucción de pruebas y obstrucción a la justicia en las circunstancias en que se produjo el deceso, mientras que desde la Policía Local se sostiene que fue un suicidio.