Galgos del Sur pide que ingrese en prisión un condenado por maltrato animal por supuestamente volver a delinquir

Archivo - Algunos de los perros rescatados por Galgos del Sur en Cabra. - GALGOS DEL SUR - Archivo

CÓRDOBA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Protectora de Animales Galgos del Sur ha solicitado al Tribunal de Instancia de Córdoba correspondiente, con la asistencia jurídica de la letrada especializada en derecho animal Dulce Aguilera, la revocación de la suspensión de la pena de 18 meses de prisión de uno de los dos cazadores condenados por el conocido caso de la 'finca de los horrores' de Cabra, con el maltrato a perros, así como su ingreso en prisión para cumplir la condena.

Según ha indicado la asociación en una nota, la petición se fundamenta en el presunto incumplimiento de las condiciones impuestas por el juzgado para suspender la pena, concretamente la obligación de no volver a delinquir durante un período de dos años.

En octubre de 2022, el Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba condenó a los dos responsables de la finca a 18 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación para la tenencia de animales y el ejercicio de actividades profesionales o comerciales relacionadas con ellos.

La sentencia consideró probado que ambos mantuvieron durante meses a 29 perros en "condiciones extremas de abandono y sufrimiento: encadenados a olivos, sin agua ni comida, rodeados de basura, excrementos y restos óseos de otros perros, sin refugio y con graves problemas de salud". Dos animales fallecieron como consecuencia de aquella situación, uno de ellos tuvo que ser eutanasiado por su "gravísimo estado".

Al respecto, Galgos del Sur participó en el rescate de los animales, haciéndose cargo de 21 de los 24 perros decomisados, y ejerció la acusación particular en el procedimiento que terminó con la condena.

Tras conocer indicios de que el condenado podría estar incumpliendo las prohibiciones judiciales, Galgos del Sur ha recurrido a investigadores privados para documentar sus actividades.

El trabajo de estos profesionales se ha materializado en dos informes periciales de detectives privados que, según las acusaciones, "documentarían que el condenado habría continuado con la posesión, cría y comercialización de animales en determinadas fincas, pese a su inhabilitación judicial".

Estos hechos han dado lugar a un nuevo procedimiento por la supuesta comisión de un delito de quebrantamiento de condena, tipificado en el artículo 468.1 del Código Penal.

Tanto el Ministerio Fiscal como Galgos del Sur, en calidad de acusación particular, han presentado escritos de acusación contra el investigado. Además, mediante auto de 15 de junio de 2026 se ha acordado la apertura de juicio oral.

Para la asociación, "este avance procesal supone un cambio sustancial respecto a la situación anterior, cuando el juzgado rechazó su petición de revocación al encontrarse los hechos todavía en fase de investigación". Así, Galgos del Sur solicita que cumpla la condena.

Ante esta situación, la entidad ha solicitado al tribunal la revocación de la suspensión de los 18 meses de prisión; la ejecución efectiva de la condena, y la expedición de las correspondientes órdenes para hacer efectivo el ingreso del condenado en un centro penitenciario.

Desde la asociación consideran que "las condenas por maltrato animal deben cumplirse y que las inhabilitaciones judiciales no pueden convertirse en meras declaraciones sin consecuencias", a la vez que ha recordado que "detrás de la sentencia de la 'finca de los horrores' hubo decenas de animales sometidos a un sufrimiento extremo" y ha reafirmado su "compromiso de utilizar todas las herramientas legales al alcance para defenderlos y conseguir que las resoluciones judiciales se cumplan efectivamente".