Gálvez destaca que la adhesión a la UE "transformó" a Andalucía y "la sacó de la periferia"

Archivo - La eurodiputada del PSOE Lina Gálvez. - ALAIN ROLLAND/PSOE EUROPEO - Archivo

SEVILLA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada socialista Lina Gálvez ha destacado que Andalucía "no sería lo que es hoy" sin la pertenencia de España a la Unión Europea, subrayando que los fondos de cohesión, la Política Agrícola Común (PAC) y la participación en programas europeos de investigación, innovación y movilidad han sido determinantes para transformar la comunidad desde la adhesión en 1986, consiguiendo así "sacar a Andalucía de la periferia".

En declaraciones a Europa Press, Gálvez ha contextualizado estas valoraciones en el marco de la iniciativa 'Desde 1986', presentada de forma conjunta por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea en España con motivo del 40 aniversario de la entrada de España en la UE, y que incluye fichas específicas por comunidades autónomas con datos, indicadores y ejemplos del impacto europeo en cada territorio.

La eurodiputada ha explicado que la pertenencia a la Unión Europea ha ido de la mano de la consolidación democrática y del desarrollo del Estado autonómico, configurando un proceso conjunto que transformó profundamente la realidad social, económica y territorial de la comunidad.

A su juicio, el balance de estos 40 años no puede limitarse a los últimos ejercicios, sino que debe analizarse como un proceso sostenido en el tiempo, especialmente intenso durante las dos primeras décadas tras la adhesión, cuando se produjeron los cambios más visibles en infraestructuras, educación y servicios públicos.

Gálvez ha defendido que la iniciativa del Parlamento Europeo y la Comisión Europea contribuye a acercar este balance a la ciudadanía andaluza, al vincular las políticas europeas con ejemplos concretos desarrollados en el territorio.

FONDOS EUROPEOS, PROGRAMAS Y CAPACIDAD DE EJECUCIÓN

La eurodiputada ha destacado que los fondos y programas europeos han sido determinantes en la transformación de Andalucía, pero ha subrayado que su impacto no ha sido solo automático, sino que ha dependido de la capacidad de diseñarlos, negociarlos y ejecutarlos en los distintos niveles institucionales.

En este sentido, ha señalado que los reglamentos europeos y los instrumentos financieros se elaboran a través de procesos complejos en los que se definen prioridades, criterios territoriales y mecanismos de financiación que condicionan el alcance de las políticas comunitarias.

Gálvez ha puesto el acento en el trabajo desarrollado desde las instituciones europeas, así como en la implicación de los gobiernos centrales, autonómicos y locales, que han sido responsables de poner en marcha los programas y convertir los recursos europeos en proyectos concretos.

Asimismo, ha destacado el papel desempeñado por las universidades y otros agentes públicos y privados, que han actuado como elementos clave para canalizar las oportunidades europeas en ámbitos como la investigación, la innovación o la formación.

Desde su punto de vista, la evolución de Andalucía desde 1986 responde tanto a la disponibilidad de fondos europeos como a la orientación de las políticas públicas y a la capacidad de aprovechar los programas comunitarios de forma continuada.

INFRAESTRUCTURAS Y CONECTIVIDAD COMO EJE DEL CAMBIO

Entre los principales cambios asociados a la integración europea, Gálvez ha señalado la modernización de las infraestructuras como uno de los factores más determinantes en la transformación de Andalucía.

La eurodiputada ha enmarcado que una parte sustancial de la red de autovías, así como infraestructuras ferroviarias, aeroportuarias y logísticas, se han desarrollado con financiación europea, contribuyendo a mejorar la conectividad de la comunidad tanto en el ámbito interno como en su relación con el resto de España y de Europa.

Este proceso, ha explicado, se ha producido de manera gradual, comenzando con las infraestructuras viarias y extendiéndose posteriormente al ferrocarril, los aeropuertos y, más recientemente, a infraestructuras energéticas y digitales.

La mejora de la conectividad ha tenido un impacto directo en la actividad económica, el turismo, la movilidad laboral y la cohesión territorial, permitiendo reducir las desventajas derivadas de la posición geográfica periférica de Andalucía.

UNIVERSIDADES, MOVILIDAD Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Otro de los ámbitos destacados por Gálvez ha sido el impacto de los programas europeos de movilidad y de investigación en el sistema universitario andaluz.

La eurodiputada ha señalado que durante años la Universidad de Granada se situó como uno de los principales destinos del programa Erasmus a nivel europeo, un hecho que refleja el peso de Andalucía en las redes de movilidad académica.

A su juicio, el programa Erasmus ha tenido un efecto estructural en la formación de generaciones de estudiantes andaluces y en la apertura internacional de la comunidad, favoreciendo el intercambio académico y cultural con otros países europeos.

En paralelo, ha subrayado la importancia de los fondos europeos de investigación e innovación, que han permitido desarrollar grandes laboratorios, parques tecnológicos y proyectos científicos punteros en Andalucía.

Estos programas, ha añadido, han tenido un impacto indirecto en ámbitos como la sanidad, la innovación industrial y la transferencia de conocimiento, así como en la participación de empresas andaluzas en consorcios europeos de investigación.

RETOS FUTUROS Y NUEVAS ESTRATEGIAS EUROPEAS

De cara al futuro, la eurodiputada ha señalado que uno de los principales retos para Andalucía es situarse adecuadamente en las nuevas estrategias europeas que se están definiendo en el actual contexto de transformación económica y tecnológica.

Entre los ámbitos prioritarios, ha citado la descarbonización, la digitalización, la innovación, la biomedicina y el sector aeroespacial y de defensa, áreas en las que Andalucía cuenta con capacidades y margen de crecimiento.

En este contexto, ha aludido al futuro Fondo Europeo de Competitividad, previsto a partir de 2028, como una oportunidad para reforzar el tejido productivo andaluz, atraer inversiones y consolidar sectores estratégicos.

Gálvez ha vinculado la capacidad de aprovechar estas oportunidades con la necesidad de contar con una población bien formada, una universidad pública fuerte y una formación profesional adaptada a las necesidades productivas.

ACERCAR EUROPA A LA CIUDADANÍA

Por último, la eurodiputada ha señalado que iniciativas como 'Desde 1986', impulsada conjuntamente por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, contribuyen a acercar el proyecto europeo a la ciudadanía andaluza.

Ha subrayado que muchas de las decisiones que afectan al presente y al futuro de Andalucía se adoptan en el ámbito europeo y que mejorar el conocimiento de estas políticas resulta clave para comprender su impacto real.

En este sentido, ha destacado el papel de los medios de comunicación a la hora de trasladar la dimensión europea de las políticas públicas y de conectar las decisiones adoptadas en Bruselas con la realidad cotidiana del territorio.

A su juicio, visibilizar el impacto de la Unión Europea en Andalucía es fundamental para seguir aprovechando las oportunidades que ofrece el proyecto común y para reforzar el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones europeas.