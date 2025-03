Gamarra (PP) tras la ruptura de Montero y Díaz sobre la fiscalidad del SMI: "Se demuestra que España no tiene Gobierno"

SEVILLA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este viernes que la confirmación de la ruptura de las negociaciones entre los ministerios de Trabajo y Hacienda sobre la fiscalidad del salario mínimo interprofesional (SMI) es la "demostración de que España no tiene un Gobierno, sino un desgobierno" y ha defendido que esta situación "debe tener fin".

Gamarra se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, al ser preguntado por el anuncio de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de que el Ministerio de Hacienda "se levantó" a última hora de este jueves "de la mesa" en la que se estaba negociando una compensación a los perceptores del SMI por no quedar éste exento del IRPF.

"Que el propio Gobierno rompa las conversaciones consigo mismo significa que hay un desgobierno al frente de nuestro país y eso tiene que tener un fin. Este gobierno no tiene capacidad de gobernar y eso es la demostración", ha añadido la 'número dos' del PP, que ha lamentado que "las rentas más bajas" sean las que "pagan esta incapacidad para gobernar de los que dicen que defienden el progresismo" pero luego "las asfixian a impuestos".

Gamarra ha recordado que "por primera vez en la historia y de la mano de María Jesús Montero" los perceptores del SMI "van a pagar el impuesto sobre la renta en una voracidad fiscal y recaudatoria que lo único que hace es intentar dar recursos a Pedro Sánchez para subsistir un mes más la Moncloa pagando todos los peajes que le piden los independentistas rompiendo la igualdad".

"Lo que demuestra que rompe una negociación el propio Gobierno es que no hay gobierno. Que sea noticia que el Gobierno llega a un acuerdo consigo mismo demuestra la anomalía democrática en la que estamos inmersos porque Pedro Sánchez impidió que hubiera alternancia en el poder una vez que Alberto Núñez Fejióo había ganado las elecciones generales, pero la consecuencia la pagan los españoles y quienes menos tienen", ha añadido.

La secretaria general del PP ha criticado que la prioridad de Montero y Sánchez sea "que al final entre todos los españoles financiemos la malversación del separatismo catalán a cambio de que nuevamente del bolsillo de todos se haga el pago de esa condonación de deuda para que al final le estemos dando oxígeno a Pedro Sánchez unos meses más".

A su juicio, todo ello constituye una "anomalía democrática porque Pedro Sánchez está gobernando sin una mayoría parlamentaria que le respalde única y exclusivamente porque decidió someterse al separatismo, a las minorías que le imponen y al final gobiernan nuestro país y rompen porque ellos no están para que a España le vaya bien, sino para que desaparezca como proyecto colectivo".

En este sentido, ha criticado que el Gobierno sea "incapaz de cumplir con la obligación constitucional" de presentar un proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque "no quiere perderlos y que se evidencie que tampoco tiene mayoría para tener presupuestos". "Lo que hace un Gobierno cuando no puede sacar unos presupuestos es convocar elecciones, pero eso es lo que hacen los gobiernos con dignidad y Pedro Sánchez ya nos ha demostrado hace mucho tiempo que ese no es el caso", ha concluido.