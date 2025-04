Los ganaderos españoles de extensivo creen que, "en principio, no" les afectan los aranceles de Trump

CÓRDOBA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de al Asociación Nacional de Ganaderos y Ganaderas en Extensivo (Anggex), Felipe Molina, ha afirmado este viernes que a los ganaderos españoles, "en principo, no" les afectan los aranceles impuestos por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a los productos exportados desde la Unión Europea (UE) al país norteamericano.

A este respecto y en declaraciones a los periodistas en la Diputación de Córdoba, donde se celebra desde este viernes el II Congreso Nacional de Ganadería Extensiva, Molina ha aclarado que será preciso estar pendientes de cualquier novedad en este campo, porque "claro, esto de los aranceles cambia de un día para otro", y "aquí mañana nos cambian coches por corderos y nos suben el arancel".

Sin embargo, Molina ha insistido en que "ahora mismo no" afectarán a los ganaderos españoles los aranceles, porque resulta que "Estados Unidos no es un gran productor de ovino, por ejemplo, y se están intentando abrir mercados hacia allí".

En consecuencia, "No hay, de momento", problemas para la exportación de productos de este sector a Estados Unidos, de modo que, según ha subrayado Molina, "nosotros no podemos quejarnos, porque no nos han puesto grandes topes", pero también es cierto que está "todo tan en el aire" que en cualquier momento puede cambiar la situación.

Entre tanto y respecto a la situación del sector de la ganadería extensiva en España, el presidente de Anggex ha explicado que una de las principales cuestiones que les preocupan es "el relevo generacional" y retos como la necesaria "digitalización" del sector, mientras afrontan otras más inmediatas, como la "comercialización de la lana, que está teniendo problemas muy importantes para la venta", mientras que no se puede olvidar la situación de "la transhumancia, que es quizás una de las ganaderías extensivas más exquisitas y más difíciles de llevar, porque necesita una mano de obra muy especializada".