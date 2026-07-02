García (Adelante Andalucía) tacha de "robo democrático" votar sin conocer el acuerdo entre Moreno y Vox

El portavoz de Adelante Andalucía, José Antonio García, en el Parlamento autonómico. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha tachado de "robo democrático" el hecho de que se vaya a votar al candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía esta tarde, a las 19,00 horas, en el Parlamento autonómico sin que todos los grupos conozcan el acuerdo alcanzado entre el presidente en funciones, Juanma Moreno, y Vox con el que será posible echar a andar la legislatura.

En declaraciones a los medios, José Antonio García ha asegurado que a Moreno "le da vergüenza o la ha perdido toda" explicar antes de la sesión el contenido del acuerdo, del que se han anunciado un centenar de medidas. "Nos parece de sentido común" que, antes de la votación, haya un turno en el que se explique en qué consiste el acuerdo entre el PP y Vox para que Juanma Moreno revalide como presidente andaluz. "Todos tenemos el derecho a saber qué se ha pactado y a poder debatir sobre ello". "¿Qué tiene que esconder" Moreno, se ha preguntado el portavoz de la formación de izquierdas.

Adelante Andalucía ha querido dejar claro que le parece "alucinante" que "a 60 minutos de votar al candidato a la Presidencia de la Junta, independientemente de lo que cada partido vote, no conozcamos el contenido del acuerdo". "Es un atropello democrático", ha insistido García, que ha lanzado un aviso al "ex moderado Moreno": "Las formas son importantes".

Igualmente, el portavoz de Adelante Andalucía se ha lamentado de que el acuerdo entre el PP y Vox implican que "se están cachondeando del Parlamento y del candidato" incluso, ha apuntado, al haberse confirmado por Alberto Núñez Feijóo esta mañana. Moreno "no le importa ni a los suyos en Madrid".

PP-A y Vox han alcanzado un acuerdo sobre un gobierno de coalición en Andalucía que desbloquea la investidura del presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, por Juanma Moreno, que esta tarde se somete a la segunda votación ante el Pleno del Parlamento para su investidura como presidente de la Junta.

Según han informado ambos partidos en sendos comunicados, el propio Moreno y el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, firmarán el 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía' a las 18.30 horas, media hora antes del inicio de la votación ante el Pleno del Parlamento. El acuerdo permitirá a Moreno lograr los votos necesarios para ser investido presidente de la Junta en segunda votación, en la que sólo necesita mayoría simple, esto es, más 'síes' que 'noes'.

Moreno no salió investido en la primera votación del pasado martes, ya que sólo consiguió los 53 escaños a favor del PP-A, frente a los 56 votos en contra de PSOE-A, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía. Desde ese momento, se intensificaron las negociaciones con Vox para tratar de cerrar un acuerdo que permitiera que fuera investido este jueves.

Ambos partidos han estado negociando algo más de cuatro semanas para tratar de alcanzar un acuerdo para la investidura de Moreno y para la gobernabilidad de Andalucía, tras el resultado que arrojaron las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo. El PP-A, con 53 escaños obtenidos, se quedó a dos de la mayoría absoluta, mientras que Vox consiguió 15 diputados. Entre los dos partidos sumarán una mayoría absoluta de 68 escaños, el "mayor apoyo" a un gobierno andaluz en la historia de la autonomía, según expresó el portavoz de Vox, Manuel Gavira.