Maillo califica de "infame" el pacto de investidura de Moreno con Vox: "Se acabó la vía andaluza"

El portavoz del grupo Por Andalucía, Antonio Maíllo, en una rueda de prensa en el parlamento de Andalucía. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha calificado de "infame" el acuerdo alcanzado entre PP-A y Vox para la investidura del presidente en funciones y candidato de los populares a la reelección, Juanma Moreno, al que ha situado como "un peón en la operación entre Feijóo y Abascal".

"Se acabó la vía andaluza, se acabó Moreno Bonilla el moderado y se acabó el Moreno Bonilla diferente. Un peón más, igual que lo fue Azcón, Mañueco y Guardiola", ha afirmado en una atención a los medios en el Parlamento andaluz unas horas antes del inicio de la segunda votación para la investidura de Moreno.

Maíllo ha criticado el "desprecio" al Parlamento que a su juicio supone anunciar el pacto horas antes de la segunda votación, sin que se pueda debatir en la cámara. Asimismo, ha lamentado lo "oculto" del contenido de las negociaciones en las últimas semanas.

"No hay partido de España con Austria que oculte el infame pacto de la derecha con la extrema derecha hoy", ha subrayado al mismo tiempo que ha señalado que el pacto en Andalucía supone un "salto cualitativo" en comparación con los acuerdos entre ambas formaciones en el resto de comunidades.

"Hoy el primer día del final del proyecto de Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía. Y es el primer día del final porque vamos a establecer alianzas sociales en Andalucía que no vamos a permitir ni van a permitir un retroceso en derechos", ha aseverado.