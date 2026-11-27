El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, cierra la campaña del 29N en Sevilla. - ROCIO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha asegurado este viernes en el mitin de cierre de la campaña del 29N en el Fuerte de Isla Mágica, en Sevilla, que "el andalucismo parará al fascismo este domingo", consiguiendo que sea un día "histórico" con la irrupción de Adelante Andalucía en el Congreso de los Diputados. "Este domingo nacerá un nuevo 4 de diciembre", ha concluido su intervención García ante 3.000 personas --según las cifras de la organización-- que han gritado en varias ocasiones "sí, sí, sí, nos vamos a Madrid" y "aquí estamos los garrapateros", en alusión a las palabras de la presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Tras las intervenciones de los cabezas de lista de la formación de izquierdas en las provincias de Córdoba, Granada, Sevilla, Málaga y Cádiz, el portavoz de Adelante ha sostenido que "es el momento del andalucismo" tras una camino "largo y difícil" para construir un partido que tiene "algo que no se compra con dinero: la gente que se parte la cara por Andalucía".

Para García, Adelante "ha demostrado que hacía falta un partido andalucista" y, a partir del 29N, "no vamos vamos a pedir ni perdón ni permiso nunca más". Frente a la campaña "preciosa" de Adelante, García ha contrapuesto la del "miedo" hecha, a su juicio, por el PP y Vox. "¿De qué tienen miedo?". "Ningún andaluz de clase trabajadora tiene que tener miedo de Adelante. Los que venden a Andalucía al mejor postor; los culpables del cribado de mama; los que privatizan la sanidad; los que especulan con la vivienda... esos, que tiemblen de miedo".

"Señor Moreno, señor Gavira, el de las paguitas: ¿de qué tienen miedo? Ha sido sacar que cobran 2.000 euros por la cara para casas gratis y ahora somos la ETA. Rebusca, Juanma, rebusca, a ver si encuentras algo", ha ironizado el portavoz de Adelante ante miles de militantes ondeando la bandera de Andalucía. "Les damos miedo --ha continuado García-- porque queremos lo que tenemos y más. No nos conformamos", ha clamado García, que ha aludido a más escuela pública; comedores escolares de calidad; audífonos y dentistas gratis; salud mental en la pública "para ser felices" y feminismo en la escuela pública. "Por esto les damos miedo".

García ha vaticinado que el 29N "vamos a hacer historia". "Hace casi 49 años, el 4 de diciembre de 1977, más de dos millones de andaluces y salieron a la calle a pedir tierra y libertad --el lema de la camiseta que llevaba este viernes el portavoz--, a pedir autonomía y a hacer que Andalucía fuera como la que más. Perdió la vida Manuel José García Caparrós. Veinte años después, otro 4 de diciembre, pero de 1997, una andaluza salió en las cámaras de Canal Sur a denunciar con toda la valentía de siglos y siglos de mujeres andaluzas a su maltratador. Se llamaba Ana Orante y fue la que abrió las grandes alamedas por las que han pasado las mujeres libres de Andalucía durante todos estos años. 29 años después, en 2026, este domingo, amanece un nuevo 4 de diciembre. ¡Viva Andalucía Libre!", ha concluido tras lo que se ha cantado el himno andaluz.