García destaca las medidas del Acuerdo de Doñana vinculadas al Espacio Natural por valor de 110 millones

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha destacado este jueves en el Pleno del Parlamento que las medidas del Acuerdo por Doñana vinculadas al Espacio Natural han "alcanzado un grado de ejecución superior al 90%, con una inversión que ya supera los 110 millones de euros".

De este modo, a pregunta de Vox, la consejera ha señalado que entre las actuaciones "más relevantes" se encuentra "la adquisición de las fincas Veta La Palma y Tierras Bajas, que suman 8.700 hectáreas públicas y han supuesto una inversión de casi 80 millones de euros". "Se trata de una de las medidas más significativas para garantizar la conservación de Doñana y reforzar su sostenibilidad", ha afirmado.

Además, ha puesto en valor otras "acciones estratégicas", como la mejora de hábitats para especies emblemáticas como el lince ibérico (Lynx pardinus) y la restauración de humedales, actuaciones que forman parte del compromiso del Gobierno andaluz con la protección de este enclave natural.

Por ello, Catalina García ha defendido la "importancia" del Acuerdo de Doñana, firmado con el Gobierno de España, como "un instrumento clave para lograr el equilibrio entre la conservación del medio ambiente y el desarrollo económico y social de la zona". "Estamos dando solución a un problema enquistado que habíamos heredado. Desde todas las administraciones estamos muy comprometidos y trabajando mucho en este Acuerdo Histórico", ha asegurado.

En este sentido, ha explicado que la Junta de Andalucía ha movilizado hasta la fecha 831 millones de euros dentro de este marco, "lo que supone un incremento de más de 102 millones respecto al compromiso inicial (un 14% más)". "Y lo más importante, ya se han ejecutado 409,7 millones de euros, lo que supone el 56,21% del total inicialmente previsto", ha puntualizado.

También se ha detallado que la inversión de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en el ámbito forestal y del medio natural asciende a 21,3 millones de euros, destinada a la restauración de hábitats, la mejora de infraestructuras verdes y la eliminación de especies exóticas.

"El grado de ejecución alcanza el 43,72%, con actuaciones clave como la restauración del incendio forestal de Las Peñuelas y el desarrollo de corredores ecológicos", ha concretado.

Asimismo, la consejera ha subrayado que la Junta de Andalucía mantiene una "estrecha colaboración" con el Gobierno de España en la ejecución del Acuerdo y ha recordado que "se están llevando a cabo reuniones periódicas, como la última del Foro de Diálogo sobre Doñana, en la que se hizo balance del estado de ejecución y se analizaron nuevas actuaciones para reforzar la protección y el desarrollo sostenible de este espacio natural protegido". "Con este acuerdo, se benefician municipios, agricultores, ayuntamientos, empresas de la zona y organizaciones ecologistas", ha abundado.

Por último, ha reiterado la demanda del presidente de la Junta, Juanma Moreno, para que el Gobierno de España "agilice la concesión de ayudas a los agricultores", asegurando que la Junta de Andalucía tiene "todo preparado para cumplir con este compromiso". "Seguiremos trabajando en este gran acuerdo por Doñana, que, sin duda, es beneficio para todos", ha concluido.

Por su parte, el parlamentario de Vox Rafael Segovia ha calificado el pacto de Doñana como "la culminación de una farsa en la que ustedes interpretaron un papel, se repartieron el otro con el Partido Socialista Obrero Español, y dirigido, por supuesto, todo desde Bruselas, con el objetivo de que los agricultores aceptaran la única oferta que se les daba, que era recibir unas ayudas exiguas a cambio de dejar de cultivar su tierra, y también unas ayudas para fomentar la economía de la zona".

Así, Segovia ha reprochado que el PP retirara la proposición de ley y con ello, a su juicio, "renunciaron al objetivo de que se les devolviera a los agricultores la dignidad perdida y fomentar la agricultura como motor económico de la zona".

"Pasado un año del plan, resulta que los agricultores no han recibido las ayudas, y no solo no la han recibido, sino es que todavía no saben si van a poder acogerse a las ayudas, y eso queda expensa de la voluntad del Gobierno Central. Y resulta que la Fiscalía, que ya sabemos todo quién la controla, ha incrementado la presión sobre los agricultores", ha criticado el parlamentario.

Además, ha lamentado que el Gobierno Central "no ha cumplido con la ley del trasvase de los 19,99 hectómetros cúbicos desde el Chanza a la Corona Norte". "Tampoco ha cumplido con la ley del trasvase de tres hectómetros cúbicos desde la Balsa de Palos hasta Matalascañas ni el Plan Doñana 2005 de restaurar el Caño del Guadiamar, el Brazo de la Torre y el Caño Travieso", ha agregado.