García destaca que los Presupuestos de la Junta para 2023 destinan 1.500 millones más en atención primaria que en 2018

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha presentado este jueves, en su intervención en la Comisión de Salud del Parlamento, el proyecto de presupuestos para 2023, destacando que "la Junta destina 1.500 millones más en Atención Primaria que en 2018, un 44% más". La consejera ha indicado que los presupuestos están marcados por dos líneas principales de actuación, "fortalecer los servicios públicos esenciales ya que Sanidad, Educación y Servicios Sociales recibirán el 60,7% del presupuesto y aprovechar al máximo los fondos europeos".

Así mismo ha valorado de forma positiva que "de cada euro adicional de gasto, 48 céntimos se destinarán a la sanidad andaluza", subrayando que "estos presupuestos suponen una apuesta decidida por parte del ejecutivo andaluz para una sanidad pública, universal y de calidad" ya que, "si se compara con los presupuestos de 2018, ahora se destina un 40,58% más, es decir, 4.000 millones más de los que destinaba el anterior gobierno".

La consejera ha resumido los grandes objetivos marcados para este ejercicio, destacando la fidelización de los profesionales con medidas como el complemento de productividad, la carrera profesional y la continuidad asistencial; así como las mejoras retributivas acordadas para la equiparación salarial con el resto de las comunidades autónomas.

A este respecto, la portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha remarcado que "hay un problema de personal sanitario generalizado en España" que "sacude con agudeza Andalucía", subrayando que "las condiciones retributivas y los contratos no son atractivos para el personal sanitario". "Año a año los profesionales sanitarios piden acreditación para trabajar en otras comunidades autónomas o países. En la pugna en la que todos los sistemas están tratando de captar personal, Andalucía no tiene éxito ya que no hay inversión suficiente", ha apostillado.

Igualmente, la consejera ha destacado que se continuará con la renovación de las instalaciones sanitarias mediante la construcción de nuevas infraestructuras, así como la adquisición de equipos y dispositivos médicos de alta tecnología. Además, ha asegurado que se seguirá trabajando para optimizar la asistencia sanitaria y dar la mejora respuesta posible a los pacientes andaluces.

Respecto a la citada mejora de equipamiento sanitaria, Inma Nieto ha recalcado que "se puede afrontar un programa ambicioso de mejora gracias a los fondos europeos destinados a este fin", tildando de "merma en el autogobierno de la Junta" que "puede destinar a sus competencias exclusivas recursos que son criticados cuando se ponen sobre la mesa en el Congreso o en la Unión Europea".

PLANTILLA SSPA

"En cuanto a los profesionales sanitarios, el presupuesto asciende a 6.570 millones de euros, con un incremento del 5,63% respecto a 2022" ha afirmado García, recordando que "desde 2018 se han incorporado 30.000 profesionales sanitarios de plantilla media, lo que eleva la cifra por encima de los 120.000 profesionales".

Además, la consejera ha anunciado que para 2023 se continuará con "el refuerzo estructural de la plantilla, con la estabilización de los profesionales y las mejoras retributivas del personal sanitario, así como otras mejoras acordadas en Mesa Sectorial", incidiendo en que "en cuatro años el poder adquisitivo de nuestros profesionales sanitarios ha subido un 14%".

INVERSIONES

Respecto a las inversiones para el ejercicio 2023, García ha afirmado que "alcanzamos la cifra de 422 millones de euros, 3,3 veces el valor de lo presupuestado en 2018". Y entre las actuaciones más importantes en este sentido ha enfatizado en los 139,58 millones de euros para inversiones en centros de Atención Primaria, los 127,23 millones de euros para terminación de obras de construcción de nuevos centros y servicios de Atención Hospitalaria y los 67,65 millones de euros para la adquisición de equipos y dispositivos de alta tecnología, a través del Plan Inveat.

"Nuestro tercer objetivo pasa por optimizar la asistencia sanitaria, y para ello se aumenta un 10% el programa de Atención Sanitaria que cuenta con 10.551 millones de euros y representa el 78,2% del presupuesto del Servicio andaluz de Salud e incluye toda la actividad asistencial" ha especificado la consejera.

Así mismo ha aclarado que "para optimizar la asistencia sanitaria uno de los grandes hitos es la apuesta por la Atención Primaria, que alcanza el 30% del presupuesto destinado a sanidad, lo que permitirá, entre otras cosas, el desarrollo de la nueva Estrategia de Atención Primaria en Andalucía para mejorar la accesibilidad y la capacidad de resolución de los problemas de salud".

EL GASTO EN VACUNAS AUMENTA UN 147%

Durante su intervención, la consejera ha recordado otras partidas presupuestadas como los 93,3 millones para actuaciones en materia de Salud Pública que supondrá "la ampliación de las coberturas de vacunas en todas las etapas de la vida" y es que "el gasto en vacunas es 147% más y convierte a Andalucía en una de las comunidades autónomas con el calendario vacunal más completo".

En cuanto a Atención Temprana, García ha señalado que los 51,46 millones presupuestados "garantizan que la prestación a los menores beneficiarios de este Programa de Atención Infantil Temprana se siga realizando sin sobresaltos o interrupciones". Pero al margen del compromiso presupuestario, ha reconocido que "el avance más importante en este ámbito va a venir dado por la aprobación de la futura Ley de Atención Temprana" ya que "una vez en vigor, los derechos de los niños y niñas andaluces susceptibles de percibir esta prestación contarán con el respaldo que ofrece una ley emanada del Parlamento andaluz".

LA OPOSICIÓN PREGUNTA POR EL PAPEL DE LA SANIDAD PRIVADA

Por Andalucía y PSOE han advertido del "aumento del negocio de la sanidad privada", con un incremento de los pacientes derivados a clínicas privadas, mientras Vox ha pedido una "reforma urgente" para tener "un sistema de garantías que de respuesta a las necesidades de los andaluces", ya que el que en el actual "las condiciones administrativas y económicas del SAS imposibilitan la asistencia".

En esta línea, la parlamentaria socialista María Ángeles Prieto ha señalado que el PP "tenía la posibilidad de mejorar y reforzar la sanidad pública por el aumento de presupuesto derivado de los fondos europeos, pero prefieren prolongar los problemas actuales y dar cancha a la privatización del sistema".

A este respecto, la parlamentaria del PP Beatriz Jurado ha puesto de relieve que las políticas públicas "no son de una ideología concreta", mientras que García ha asegurado que el objetivo de los presupuestos es la "gestión, eficiencia y defensa del sistema sanitario público andaluz y sus profesionales".

AUMENTO DEL GASTO FARMACÉUTICO

Sobre el aumento en prestaciones complementarias y farmacéuticas, Nieto ha recordado que el mecanismo de la subasta de medicamento, "con un margen de mejora importante", generaba "un ahorro inequívoco a las arcas andaluzas". "Haberlo desechado hace que haya que afrontar un gasto sanitario mayor en términos de fármacos", ha añadido.

A este respecto, Prieto ha destacado que el gasto farmacéutico "está descontrolado" y "lastra las posibilidades de destinar ese dinero a otras áreas que lo necesitan".

La parlamentaria socialista ha señalado que la partida para personal en 2023 "ha incluido el coste de las agencias públicas extinguidas", por lo que el aumento de la plantilla "se produce por asimilación, no por refuerzo".

En este línea, ha criticado "el desmantelamiento y deterioro" de la atención primaria", señalando que "los objetivos estratégicos del presupuesto recogen que las citas en atención primaria estén en 3,5 días". "Andalucía necesita otro presupuesto que garantice la atención a las personas, con profesionales satisfechos y centros modernos y confortables".