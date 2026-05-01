García (PP-Jaén) pide la confianza de la ciudadana para "continuar con un gobierno de estabilidad, compromiso y certeza"

Catalina García (c) durante un paseo electoral por el mercadillo de Úbeda. - PP DE JAÉN

JAÉN 1 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno al Parlamento de Andalucía por el PP de Jaén, Catalina García, ha pedido la confianza de los jiennenses para "continuar con un gobierno de estabilidad, compromiso y certeza".

Así lo ha indicado este viernes durante un paseo electoral por el mercadillo de Úbeda, donde han podido dialogar con los vecinos, intercambiar opiniones y reconocer el trabajo que se ha hecho durante los últimos años en la comunidad y en la provincia.

Una labor que García ha atribuido a "un gobierno responsable", pero "también de la mano de un tejido empresarial fuerte, de todos los profesionales que trabajan en los servicios públicos que han creído, que han estado y que han ayudado a que este proyecto hoy sea una realidad", según ha informado en una nota el PP jiennense.

"Porque esa es la verdadera fuerza de Andalucía y de Jaén. Y por el futuro de los jiennenses es fundamental que el próximo 17 de mayo continuemos con un gobierno de estabilidad, compromiso y certeza", ha asegurado.

En este sentido, la candidata ha defendido que, durante siete años y medio el Ejecutivo de Juanma Moreno "ha trabajado en crear unos cimientos fuertes" y gracias a eso se ha "dado una vuelta a Andalucía".

Como ejemplo, ha apuntado que, cuando el PP llegó a la Junta, "el número de parados en Andalucía era mayor al número de autónomos", pero hoy la región es líder "durante 58 meses seguidos en autónomos en España, por delante de todas las comunidades autónomas".

"Por eso, si los jiennenses quieren que sigamos trabajando desde el compromiso, desde la transparencia, desde la sensatez, donde el dinero público llegue a todos, la única opción es votar al presidente Juanma Moreno", porque lo ha demostrado con inversiones en la sanidad pública, en la educación pública, en dependencia.

Y todo ello, según ha añadido García, "con siete bajadas de impuestos, que han permitido a los andaluces ahorrarse 1.800 millones euros, demostrando que se pueden bajar impuestos, y apoyar los servicios públicos y generar empleo".

Así las cosas, García ha pedido a la ciudadanía que use "la fuerza de su voto" y vuelvan a prestar la "confianza" al Partido Popular "para seguir trabajando en el desarrollo económico y social" de Andalucía.