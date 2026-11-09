Garriga destaca los primeros presupuestos andaluces de PP-A y Vox: "Es posible cambiar la forma de hacer política"

Archivo - El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, atiende a los medios. Imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha destacado la aprobación en Consejo de Gobierno del primer proyecto de presupuestos del gobierno andaluz de coalición entre PP-A y Vox. Asimismo, ha puesto en valor el "condicionamiento" de Vox para que las cuentas recojan reducciones a subvenciones de sindicatos y la no creación de nuevas plazas de acogida para menores migrantes.

"Evidentemente es un acuerdo que dista del ideal al que nosotros aspiramos, pero ya demuestra que cuando Vox está en los gobiernos, que cuando Vox condiciona las políticas presupuestarias, las cosas cambian a mejor", ha subrayado este lunes en una atención a los medios en Sevilla.

En esta línea, ha remarcado el incremento en las partidas destinadas a construir vivienda en la comunidad, así como también "una reducción significativa del IRPF, que va a beneficiar a más de 4,7 millones de andaluces".

"Hemos reducido ese dinero que se llevaban las milicias de Pedro Sánchez, en forma de sindicatos, de UGT y CCOO para mejorar la vida de la gente corriente. Hemos dicho que no va a entrar ni un mena más, que no se va a destinar un dinero ni un euro de los andaluces a acoger ni a crear nuevas plazas, que ese dinero va a ir directamente a mejorar la vida de los andaluces", ha explicado.

En paralelo, el secretario general de Vox ha criticado el estado de las infraestructuras en la provincia de Sevilla, especialmente en las carreteras. "Están absolutamente abandonadas por un gobierno de la nación que ha abandonado autovías, autopistas, que ha convertido las infraestructuras también en auténticas ruletas rusas", ha aseverado.

Asimismo, Garriga ha apelado a la movilización "extraordinaria" de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre frente a la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien "ha traído la inseguridad en forma de inmigración masiva".

"Queremos decirles a los españoles que hay una alternativa, que hay esperanza. Una esperanza que tiene pruebas. y el ejemplo es el acuerdo presupuestario en la Junta Andalucía, el acuerdo en Aragón, en Extremadura, en Castilla y León. En definitiva, que es posible cambiar esa manera de hacer política, esa manera que hemos estado sufriendo estos ocho años a través de Pedro Sánchez y del Partido Socialista", ha indicado.