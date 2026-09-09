Gavira afea a PSOE-A, Adelante y Por Andalucía que "impidan debatir" sobre "la defensa de España" con una PNL de Vox

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira atiende a los medios antes de su visita a la sede judicial de Montilla (Córdoba). (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y líder de Vox en dicha comunidad, Manuel Gavira, ha criticado este miércoles a los grupos parlamentarios del PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía que se hayan opuesto a que se debatan la próxima semana en el Pleno del Parlamento cinco puntos de una proposición no de ley (PNL) de Vox sobre "la defensa de España" tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales del pasado mes de julio.

En unas declaraciones difundidas por Vox, Manuel Gavira ha reaccionado así después de que, en la reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento andaluz celebrada este miércoles para fijar el orden del día del Pleno de los días 16 y 17 de septiembre, se haya decidido excluir de una PNL de Vox cinco puntos a cuyo debate se han opuesto los citados tres grupos de izquierda.

En concreto, se trata de una proposición no de ley "relativa a la soberanía española y la invasión de Ceuta", que se veía afectada en cinco de sus puntos por el artículo 171 del Reglamento del Parlamento andaluz, que señala que "las proposiciones no de ley que planteen propuestas de resolución a la Cámara, para que ésta manifieste una determinada voluntad o emita una declaración política en relación con materias de competencia exclusiva del Estado o de la administración local, se tramitarán ante el Pleno y sólo podrán ser incluidas en un orden del día si cuentan con el apoyo de las dos terceras partes de la Cámara o tres grupos parlamentarios que representen la mayoría de la misma".

Los puntos de la iniciativa de Vox a los que eran de aplicación el artículo 171 del Reglamento del Parlamento planteaban, entre otras cuestiones, que la Cámara andaluza instase al Gobierno de la Nación a "exigir formalmente al Reino de Marruecos, mediante la correspondiente comunicación diplomática, una declaración pública, expresa e inequívoca de respeto de la soberanía e integridad territorial de España y, específicamente, de la soberanía española sobre Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, la isla de Perejil y las islas y peñón de Alhucemas, plazas y lugares de soberanía española en el norte de África".

Además, Vox planteaba en su PNL, consultada por Europa Press, que el Parlamento instase al Gobierno de la Nación a "convocar al Embajador del Reino de Marruecos en España, al objeto de trasladar la queja correspondiente y reafirmar la soberanía española sobre las ciudades de Ceuta y Melilla".

Vox también proponía en su iniciativa que el Parlamento de Andalucía instase al Gobierno de la Nación a "revisar el conjunto de instrumentos de las relaciones bilaterales con Marruecos para garantizar que cualquier cooperación económica, comercial, migratoria, policial, militaro diplomática quede presidida por los principios de reciprocidad, respeto de la soberanía española y defensa de nuestra integridad territorial, procediendo a su denuncia o suspensión de efectos, en cada caso".

Y, finalmente, la iniciativa de Vox quería que el Parlamento de Andalucía instase al Gobierno central a "exigir a Marruecos que acepte, sin excepción ni excusa formal ni material, todos los retornos, devoluciones y expulsiones del territorio español, de cualquier persona de nacionalidad marroquí, adoptados administrativa o judicialmente, habilitando de forma inmediata los medios y logística precisos para su entrega y recepción".

Después de que el PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía se hayan opuesto a que se debatan esos puntos de la PNL de Vox en el Pleno del Parlamento, Manuel Gavira ha considerado que la izquierda andaluza "se ha quitado la careta".

"Los mismos que se llenan la boca hablando de democracia hoy impiden siquiera debatir la defensa de España", ha comentado el también consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta, que ha denunciado que, cuando el PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía tienen que elegir entre "defender nuestra soberanía o mirar hacia otro lado ante Marruecos, vuelven a equivocarse de lado".

Frente a ello, Gavira ha asegurado que Vox no duda, y tiene claro que "España no se calla. España no se entrega. España se defiende", ha sentenciado el vicepresidente segundo andaluz.