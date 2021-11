Gavira (Vox): Si Bravo "me llama mañana y dice que va a cumplir lo pendiente, Andalucía tendrá Presupuesto"

SEVILLA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha sostenido este viernes sobre la negociación del proyecto de Presupuesto para 2022, que su grupo rechaza a través de una enmienda de totalidad, que "como no sabemos que va a pasar de aquí al miércoles", cuando el Pleno del Parlamento de Andalucía vota las enmiendas a la totalidad al Presupuesto de Vox, PSOE y Unidas Podemos, "si el consejero de Hacienda me llama mañana y me dice que va a cumplir todo lo que hay pendiente, Andalucia tendrá Presupuesto", ha asegurado Gavira, quien ha insistido en proclamar que "la responsabilidad es suya, no es nuestra".

Durante una entrevista con Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Gavira ha señalado que "cada vez que nos llame vamos a acudir, hay que ser responsables acudiendo cuando el Gobierno te llama, es por responsabilidad ante los andaluces", antes de insistir en que "si Andalucía no tiene Presupuesto no es por culpa de Vox, es por el Gobierno de Andalucía, que no cumple con nosotros".

"No vamos a admitir que no cumpla y le vamos a dar nosotros nuestro apoyo", ha apuntado el portavoz parlamentario de Vox antes de aludir a los "muchísimos incumplimientos" que ha atruido al Gobierno andaluz en relación a su pacto de investidura.

"El consejero de Hacienda, que habla bastante fino, qué dice siempre: que hemos cumplido gran parte de los acuerdos presupuestarios", ha sostenido Gavira, para a continuación explicar "qué está diciendo implícitamente: que no se refiere al pacto de investidura porque sabe que hay parte de ese acuerdo que hace a Moreno presidente que no se está cumpliendo".

Preguntado por el detalle de los incumplimientos de su pacto que recrimina al Gobierno andaluz, Gavira ha aludido a cuestiones como "la Administración paralela, la inmigración ilegal, la ocupación, el control de productos que viene de terceros países", antes de explicar el detalle de que el pacto de investidura incluye también un acuerdo para un fondo interprovincial que el Gobierno andaluz no cumple y cuya contribución Gavira ha situado "para que los andaluces de Jaén, Huelva y Almería no piensen que no todo se lo queda Sevilla y Málaga".

"El Gobierno utiliza los medios que tiene para hacer creer que son uno o dos puntos", ha aseverado Gavira.

El portavoz parlamentario de Vox ha reprochado al Ejecutivo autonómico el hecho de que "lleva desde febrero con las auditorías del sector instrumental" y se ha preguntado si "ha hecho algo respecto: unificar cuatro agencias en una y ha creado otra", mientras que ha esgrimido el pronunciamiento del presidente del PP, Pablo Casado, partidario de derogar la Ley de Memoria Democrática e invitar entonces al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a que "empiece usted en Andalucía, que puede, derogando la Ley de Memoria Democrática".

Gavira se ha cuestionado la cifra aportada por el consejero de Hacienda de que la prórroga presupuestaria traerá consigo la pérdida de 900 millones de fondos europeos para afirmar que "la gestión depende de Europa, si se quiere engañar a la gente, que se engañe, los fondos europeos se invierten en lo que ellos dicen, no en lo que quiere el Gobierno de Andalucía".

En la explicación de su acusación de que el Presupuesto es de orientación socialista, el portavoz parlamentario de Vox ha apuntado que "no es Vox, lo dice Moreno Bonilla, en una entrevista con El Mundo dijo que son los Presupuestos que hubiera soñado cualquier dirigente socialista, lo dice él, no Vox".

"Si nos presenta unos Presupuestos socialistas y quiere que lo vote Vox, Vox algo tendrá que decir. No estamos para gestionar la herencia socialista", ha sostenido Gavira.

El portavoz de Vox ha defendido la contribución de su formación al considerar que durante esta legislatura "hemos olvidado de donde venimos, qué pensamos, hemos renunciado a parte cediendo en beneficio de los andaluces", por lo que ha lamentado que "el Gobierno se enrroca y responsabiliza a Vox".

Gavira ha defendido, por último, que la aprobación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad de Andalucía (Lista) "es gracias a Vox, no gracias al PSOE".