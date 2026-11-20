El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (d), junto al vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración local, Manuel Gavira (i), al inicio del Pleno del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira (Vox), ha dicho este viernes que "comparte" con el presidente del Gobierno andaluz y del PP-A, Juanma Moreno, la petición de "una auditoría" sobre la situación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, así como que entiende que, actualmente, "cualquiera que se monte en un tren, viendo los datos, se echa a temblar".

Son reflexiones que el también presidente del grupo parlamentario Vox en Andalucía ha trasladado en un encuentro informativo organizado por la Cadena SER en Sevilla, y a preguntas del periodista Fernando Pérez Monguió sobre las declaraciones que hace unos días realizó el propio Gavira, en un desayuno organizado por la agencia Europa Press Andalucía, en el que consideró que el presidente Moreno había realizado una "reflexión muy a la ligera" cuando indicó que él no se subiría en un AVE de Madrid a Sevilla tras los accidentes de Adamuz y Urda si antes no se revisaba la seguridad de la línea de alta velocidad.

A la pregunta de si habría que "hacer caso" a Moreno cuando se reabra la línea de AVE entre Madrid y Andalucía --actualmente suspendida tras el accidente de Urda del pasado 28 de octubre-- y no subirse en un AVE, Manuel Gavira ha querido dejar claro este viernes que lo que quiso decir el otro día al respecto de dichas declaraciones del presidente de la Junta es que le parecía "una reflexión muy a la ligera" del jefe del Ejecutivo andaluz.

Dicho esto, el vicepresidente segundo de la Junta ha subrayado que "comparte el que hay que hacer una auditoría", algo que, según ha dado por hecho, "tendrá que hacer" el "nuevo Gobierno" que confía que saldrá de las urnas tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El consejero de Turismo ha incidido en señalar que, "cuando se lanza" el "mensaje" que ha trasladado Moreno sobre no subirse en un AVE una vez que se reabra la línea, "el sector se resiente". "Entiendo que tengamos que tener unas conexiones seguras, pero el impacto económico lo nota la gente de Andalucía", y "hay que medir muy bien las cosas, y decir las cosas de otra manera", ha abundado Gavira antes de querer dejar claro que "comparte que hay que hacer una auditoría", y que entiende que "cualquiera que se monte en un tren, viendo los datos, se echa a temblar" actualmente.

LAS "DISCREPANCIAS" EN EL GOBIERNO PP-VOX "SE SOLUCIONAN" CON DIÁLOGO

Por otro lado, a preguntas sobre el funcionamiento interno de la coalición de gobierno entre PP-A y Vox en Andalucía, Manuel Gavira ha señalado que se está "avanzando" en el cumplimiento del acuerdo pactado entre ambos, que consta de "150 medidas", con sus "plazos" de cumplimiento establecidos.

Eso no quita, según ha apostillado, que no tengan "discrepancias" entre los socios de gobierno, porque son "dos partidos diferentes", pero cuando hay discrepancias "se hablan y se resuelven las cosas", ha añadido antes de incidir en señalar que PP y Vox tienen "en común echar" al Gobierno de Pedro Sánchez.

Y precisamente de cara a lo que pueda ocurrir tras las elecciones generales del 29 de noviembre, Gavira ha considerado que el PP y Vox "han madurado mucho", y aunque son "partidos distintos", tienen claro ese "objetivo común" de "echar" a Pedro Sánchez del Gobierno "dentro de nueve días".

De esta manera, entiende que si tras dichas elecciones ninguno de los dos partidos logra mayoría absoluta por sí mismo, pero sí la suman entre ambos, tendrán que sentarse "a hablar", como ya lo han hecho "en cuatro regiones de España", como Andalucía, además de Extremadura, Castilla y León y Aragón, y "llegar a un acuerdo porque, en el fondo, es lo que mayoritariamente quieren los españoles", ha añadido.

SOBRE EL DEBATE 'CARA A CARA' DE SÁNCHEZ Y FEIJÓO

Por otro lado, también le han preguntado por el debate 'cara a cara' que este pasado jueves mantuvieron los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PSOE y el PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, del que ha visto algunos fragmentos este mismo viernes, porque, según ha contado, no lo vio en directo.

Ha señalado que le ha llamado la atención que "se habló poquísimo de inmigración masiva", pese a ser un tema que "afecta a todo", a cuestiones como la sanidad, la vivienda o las "ayudas sociales", al tiempo que ha opinado que en el debate se vio a Feijóo "reprochándole" a Sánchez "la situación de nuestra nación", y al presidente del Gobierno y candidato a la reelección "vendiendo su historia y su película".

VALORA EL NOMBRAMIENTO DE BOSQUET COMO DEFENSORA DEL PUEBLO

Finalmente, Manuel Gavira también ha valorado el perfil de la recién elegida como primera Defensora del Pueblo Andaluz, Marta Bosquet, que fue presidenta del Parlamento y diputada autonómica de Ciudadanos, y a la que conoce de esa anterior etapa, por lo que cree que es "una mujer seria, muy trabajadora", y que "va a hacer bien su trabajo", consistente en "escuchar las quejas, las reclamaciones de los andaluces", ha comentado.

"Otro tema es si está bien enfocada la figura del Defensor del Pueblo, porque en el fondo es una institución que recibe las quejas de los andaluces", y "si las instituciones funcionaran bien, no harían falta Defensores del Pueblo", ha apostillado el dirigente de Vox, quien a la pregunta de si "se cargaría" dicha institución ha respondido que "no". "Lo que me cargaría es todo aquello que, cuando la administración funcione bien, sobra, porque al final estamos viendo que eso repercute en los impuestos que pagamos los andaluces, en las cuentas de la administración, en los presupuestos; repercute en todo", ha zanjado Gavira.