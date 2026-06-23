Vox comunica su no "a día de hoy" a la investidura de Moreno y sigue negociando con el PP un "buen acuerdo" sin "prisas"

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, mantiene una reunión con el portavoz del Grupo Palamentario VOX en Andalucía, Manuel Gavira, en el marco de la ronda de contactos para la elección de candidato a la Presidencia de la Junta de Andal - María José López - Europa Press

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Vox, Manuel Gavira, ha trasladado este martes al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, que, "a día de hoy", el sentido del voto de su formación a una investidura del candidato del PP-A, Juanma Moreno, como presidente de la Junta sería "contrario", porque todavía no hay un acuerdo entre ambas formaciones, que siguen negociando.

Manuel Gavira se ha reunido este martes con Aguirre, en la sede del Parlamento, con motivo de la ronda que éste ha iniciado con los grupos políticos para la propuesta de candidatura a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Gavira ha sido el tercero en la audiencia con Aguirre, tras el presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, y la secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista, María Jesús Montero.

Gavira ha trasladado a Aguirre que PP-A y Vox todavía "no han llegado a ningún acuerdo". "Nos sentamos, nos reunimos, conversamos, hablamos mucho, pero todavía no hay un acuerdo", ha añadido Gavira, quien ha indicado a los medios de comunicación tras la reunión que, por tanto, "a día de hoy, el sentido del voto de Vox a ese presumible debate de investidura que tendremos más pronto que tarde, será contrario".

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