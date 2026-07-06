Gavira critica la "interpretación torticera" sobre la prioridad nacional: "Nadie con urgencia vital quedará sin ayuda"

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (d), y el portavoz del grupo parlamentario de Vox y próximo vicepresidente de la Junta , Manuel Gavira (i), durante el acto de toma de posesión de Juanma Moreno - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz y futuro vicepresidente de la Junta, Manuel Gavira, ha criticado este lunes la "interpretación torticera de la izquierda" sobre la aplicación del principio de prioridad nacional incluido en su pacto de legislatura con el PP y ha garantizado que "nadie que lo necesite o tenga una urgencia vital se quedará sin asistencia" en Andalucía.

Gavira se ha pronunciado de este modo durante una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que también se ha marcado como prioridades del nuevo Gobierno andaluz "anular la política migratoria" del Ejecutivo de Pedro Sánchez porque "no necesitamos más inmigración ilegal" y acabar con el "gasto político superfluo" en la Junta al que "nadie mete mano" porque, a su juicio, "no se puede pagar todo ni ayudar a todo el mundo".

El líder andaluz de Vox ha explicado que la prioridad nacional no ha sido "un punto especialmente controvertido" en la negociación con el PP porque es un principio "compartido" y ha censurado la "interpretación torticera que está haciendo la izquierda" de su aplicación. "Si una persona tiene una necesidad médica no lo vamos a dejar sin asistencia, esto es sentido común, el acuerdo no va a dejar a nadie que lo necesite o tenga una urgencia vital sin asistencia", ha garantizado.

Según ha expuesto, el objetivo es "empezar a dar pasos para que las ayudas sociales y el acceso a la vivienda pública y protegida vaya prioritariamente para los españoles, que es puro sentido común y algo que quieren mayoritariamente los españoles". Y para ello ha detallado que, más allá de criterios como el empadronamiento o el arraigo, "se pueden cambiar otros criterios de baremación para el acceso a la vivienda pública protegida y a las ayudas sociales vinculados a aspectos económicos, sociales, formativos o familiares".

Sobre los menores migrantes y las 3.000 plazas asignadas a Andalucía por el Gobierno, Gavira ha defendido que "la política migratoria de España cambie absolutamente porque no necesitamos más inmigración ilegal" para favorecer una mejora de sus condiciones de vida en sus países de origen.

Según ha indicado, el apartado fiscal no ha sido "especialmente fácil" de cerrar en el acuerdo con el PP porque Vox quería "muchísimo más". "Cuando Moreno presume mucho de las siete bajadas fiscales, seis fueron en la primera legislatura gracias al apoyo de Vox", ha recordado Gavira, que ha apostado igualmente por "suprimir el gasto político superfluo donde nadie mete mano" porque "no se puede pagar todo ni ayudar a todo el mundo".

"PARAR" EL ACUERDO DE MERCOSUR

Preguntado por si Vox aspiraba a asumir la Consejería de Agricultura, el futuro vicepresidente de la Junta ha asegurado que no estar al frente de ese departamento "no estemos pendientes de la ejecución y el cumplimiento de las medidas acordadas sobre el sector primario", entre las que ha citado luchar contra la "competencia desleal" a los productos andaluces o "parar" el acuerdo de Mercosur.

"¿A qué van a esperar, a que se arruinen todos los agricultores y ganaderos y que el sector de la pesca no tenga futuro para tomar medidas?", se ha preguntado antes de señalar que para ello el PP debe "cambiar de aliados" en Bruselas y no pactar sistemáticamente con los socialistas.

En materia turística, Gavira ha apostado por "una promoción inteligente porque Andalucía se vende sola" que atraiga "turismo de calidad y alto poder adquisitivo" y ha defendido la necesidad de "controlar los pisos turísticos" en algunas ciudades para "evitar que pierdan su identidad".

Sobre la petición del consejero saliente de Justicia, José Antonio Nieto, para que haya continuidad en esas políticas, Gavira ha considerado lógico que "quiera poner en valor su trabajo" y ha señalado que se trata de un departamento que "no está bien tratado en los presupuestos" que ha obligado a sus responsables a "hacer malabarismo para mejorar las condiciones de los funcionarios y de las propias infraestructuras de los juzgados".