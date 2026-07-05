Gavira asegura que Vox será un "socio leal": "Esto no va de lo que digamos Moreno o yo sino de lo mejor para Andalucía"

El portavoz de Vox en el Parlamento y futuro vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, Manuel Gavira, este domingo en Sevilla - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 5 Jul. (EUROPA PRESS) - El portavoz de Vox en el Parlamento y futuro vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, Manuel Gavira, ha garantizado este domingo que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a tener en Vox un "socio leal porque es un partido fiable y predecible".

En declaraciones a los medios de comunicación tras asistir al acto de toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de la XIII legislatura, Gavira ha manifestado que Andalucía comienza una "nueva época en la que va a tener el Gobierno con más apoyo de la historia", ya que está respaldado por los 53 diputados de PP-A y los 15 de Vox, lo que suma 68. "Somos dos partidos diferentes pero sí tenemos el objetivo de mejorar la vida de los andaluces", ha indicado Gavira.

"Una nueva época y era donde Andalucía tendrá más vivienda, tendrá menos impuestos, tendrá mejores servicios públicos y tendrá un gobierno que va a poner por delante siempre a los españoles, esto no es excluyente, pero sí desde luego es algo novedoso", ha indicado.

Asimismo, ha señalado que "esto no va de lo que diga el señor Moreno, lo que diga el señor Gavira, lo que diga el PP o lo que diga Vox, sino que esto va de lo mejor para los andaluces, que el día 17 de mayo dijeron que el Partido Popular no iba a tener mayoría absoluta y que tenía que pactar con Vox".

Ha señalado que ya ocurrió antes en otras comunidades y se ha mostrado convencido de que esta "ola que recorriendo España va a acabar en el Palacio de la Moncloa". Ha apuntado que puede entender que a Juanma Moreno le gustaría "gobernar solo", como a Vox también le gustaría gobernar en solitario.

Sobre la prioridad nacional que se recoge en el acuerdo de gobierno, ha señalado que la amplia mayoría de los andaluces, como se evidenció con el resultado del 17 de mayo, "se han casado de ser los últimos, y quieren ser los primeros". "Y ese es el mensaje que hay que sacar y no es un mensaje excluyente", ha dicho.

En cualquier caso, ha señalado que PP-A y Vox han hecho en Andalucía un "buen acuerdo un acuerdo, de sentido común, y con muchas medidas que abarcan" todos los sectores.