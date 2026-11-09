Gavira lamenta que "116 muertos" es "lo que tarda un ministro socialista en dimitir" y pide "movilización masiva"

El presidente de Vox Andalucía, Manuel Gavira. Imagen de archivo. - Álex Cámara - Europa Press

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El presidente Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha lamentado que "116 muertos" es "lo que tarda un ministro socialista en dimitir", en alusión a la reciente dimisión como miembro del Gobierno del hasta entonces ministro de Transportes, Óscar Puente, y ha pedido una "movilización masiva" de su electorado de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, dado que "la izquierda va a darlo todo y lo va a hacer todo por no salir del Gobierno".

En un comunicado remitido por el conjunto, el presidente de Vox ha reivindicado al líder nacional de la formación, Santiago Abascal, como "el único que puede llevar a La Moncloa el cambio de rumbo y el sentido común".

Así lo ha indicado en un acto en Mairena del Aljarafe (Sevilla), en el que ha estado acompañado por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, la cabeza de lista al Congreso por Sevilla, Reyes Romero, y el presidente provincial, Javier Navarro.