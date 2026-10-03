Gavira reconoce "disfunciones" en el funcionamiento del sistema Adriano sin "afectación" al servicio andaluz de Justicia

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, comparece en comisión parlamentaria. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira (Vox), ha reconocido "disfunciones" en el uso del sistema de gestión procesal de Justicia de la Junta de Andalucía 'Adriano', sin que ello haya provocado "una afectación al servicio público" al que se vincula.

Así se desprende de una respuesta escrita del vicepresidente y consejero de Justicia a una pregunta formulada por el portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, relativa a dicho sistema de gestión procesal del servicio andaluz de Justicia, consultada por Europa Press tras su publicación en el boletín oficial del Parlamento andaluz.

En su respuesta a Maíllo, Manuel Gavira reconoce que "se han producido disfunciones en el uso de la aplicación y dificultades, en ocasiones significativas, para los usuarios, con la consiguiente y lógica insatisfacción".

Pese a ello, esgrime datos de tres "indicadores básicos" sobre la tramitación procesal en los años 2025 y 2026 para concluir que "no se ha producido una afectación al servicio público de Justicia" por esas "disfunciones".

Así, Gavira detalla que las cantidades de asuntos judiciales incoados en los pasados meses de junio (152.368), julio (144.449) y agosto (93.127) son superiores a las registradas en los mismos meses de 2025, cuando fueron 141.057, 137.748 y 85.433, respectivamente.

Lo mismo ocurre con el total de escritos emitidos y recibidos en los procedimientos judiciales activos en Andalucía, que es superior en los meses de junio (1.763.142), julio (1.694.295) y agosto (172.729) que en los mismos de 2025.

En tercer lugar, las cifras de los documentos firmados electrónicamente, entre los que se incluyen las resoluciones judiciales que ponen fin a los procedimientos, como las sentencias, arrojan cantidades totales similares en junio, julio y agosto de este año en comparación con los mismos meses de 2025.

En dicho periodo, la mayor cifra de documentos firmados se alcanzó en junio de 2025, con 1.323.313, y la menor en agosto del pasado año, con 379.330.

INVERSIÓN EN EL SISTEMA

En su respuesta, el consejero andaluz de Justicia detalla también que la inversión inicial para el "desarrollo y despliegue" del sistema 'Adriano' entre junio de 2018 y el mismo mes de 2024 "ascendió a 18.970.762,83 euros", es decir, "cerca de 19 millones de euros".

Gavira explica que dicho sistema es "una plataforma unificada que cuenta con 11.905 usuarios, más de 774 millones de documentos electrónicos y 2,5 millones de expedientes judiciales electrónicos", así como aclara que la "infraestructura tecnológica" de este sistema de información "ha sido renovada durante el periodo 2024-2026 con una inversión acumulada de 6.196.787,68 euros".

Esta actuación "ha supuesto la renovación completa del equipamiento de servidores, por lo que la infraestructura que soporta el sistema se encuentra correctamente dimensionada", apunta el vicepresidente segundo de la Junta en su respuesta al portavoz del grupo Por Andalucía.

Asimismo, durante el periodo 2024-2026 se ha realizado una inversión de 7.254.484,66 euros en el soporte, la ampliación y la mejora del 'software' del sistema, según detalla también Manuel Gavira, que en su respuesta precisa que "los principales esfuerzos de desarrollo se han centrado en su adaptación a la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, y al nuevo modelo organizativo (NUMO)".

A todo ello hay que sumar, según se lee también en la contestación de Gavira, "otras inversiones necesarias" realizadas "en Justicia Digital para el funcionamiento del sistema y su adecuado desarrollo en el ecosistema tecnológico y organizativo en el que se integra", como "una inversión anual de un millón de euros en sistemas de grabación y salas de vistas" y otra de "cerca de 0,5 millones de euros en servicios de implantación especializada", además de "una inversión anual estimada de algo más de 1,3 millones de euros en ciberseguridad, monitorización y protección del puesto de trabajo, entre otras actuaciones".

"PROBLEMAS DE DEGRADACIÓN"

A la pregunta de "qué actuaciones tiene previsto implementar para acabar con los reiterados fallos que presenta el mencionado sistema", el vicepresidente segundo y consejero de Justicia responde que "las actuaciones acometidas para mitigar los problemas de degradación del sistema han sido paulatinas y se han dirigido a los elementos que, en cada momento, han originado la incidencia".

Gavira puntualiza que "en numerosos casos se trataba de pantallas que solicitaban a la base de datos un gran volumen de información y que han tenido que ser optimizadas", y aclara además que "a corto plazo se está abordando de manera integral, y con la participación de las diversas unidades de la Agencia" Digital de Andalucía, "un plan de choque tecnológico con tres vertientes".

Finalmente, Gavira señala, en respuesta a la pregunta que al respecto le formulaba Antonio Maíllo, que "los motivos que han originado cierto grado de indisponibilidad" de 'Adriano', "manifestado en una degradación del rendimiento y lentitud en la navegación, se encuentran en la amplia transformación organizativa y técnica" del referido sistema de información, "motivada por su adaptación a la Ley Orgánica 1/2025 y al nuevo modelo organizativo".

"Se trata de una reforma integral y estructural de la Administración de Justicia que introduce cambios muy sustanciales y de amplio alcance en el sistema", según señala Gavira, que en su respuesta precisa que "entre ellos se encuentran la creación de nuevos tipos de órganos, la agrupación de plazas judiciales en Tribunales de Instancia y la adscripción de usuarios --el personal y los letrados de la Administración de Justicia-- a los nuevos servicios comunes en los que se organizan las oficinas judiciales".

Todo ello --continúa el consejero de Justicia-- "ha exigido un replanteamiento completo de numerosas pantallas y módulos, ya que las unidades organizativas disponen ahora de una visibilidad de los procedimientos de su competencia mucho más amplia y distinta de la correspondiente al modelo anterior".

Gavira también apunta que "desde enero de 2026 se han ido incorporando progresivamente procesos y partidos judiciales al nuevo modelo organizativo", y eso "ha supuesto un incremento paulatino de la carga y de las operativas del sistema, muy superior al registrado anteriormente".

"Estos cambios en el uso han obligado a actuar de forma reactiva ante las degradaciones, ajustando las pantallas críticas que presentaban un rendimiento especialmente deficiente", relata el vicepresidente segundo de la Junta, que en su respuesta destaca "la incidencia del 16 de junio, que produjo la indisponibilidad del sistema durante la mañana".

La causa de dicha incidencia "fue un cambio importante de versión que incorporaba un volumen sustancial de nuevas adaptaciones a la Ley Orgánica 1/2025, con numerosas pantallas modificadas y cambios relevantes en la forma de actuación de los usuarios", según explica el consejero de Justicia, que reconoce que "esta situación generó la correspondiente insatisfacción entre los usuarios".