Gavira recuerda que Vox ya hizo presidente a Moreno en 2019: "En aquel momento no se le veía tan serio"

El reelegido presidente de la Junta, Juanma Moreno (i), junto al portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira (d), suscriben el 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía’. A 2 de julio de 2026 en Sevilla - María José López - Europa Press

SEVILLA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz y futuro vicepresidente de la Junta, Manuel Gavira, ha insistido este lunes que su partido será un "socio fiable, predecible y exigente" del PP en la nueva legislatura y ha recordado que su partido ya hizo presidente a Juanma Moreno en 2019 para su primer mandato al frente del Gobierno andaluz "y en aquel momento no le veía tan serio".

Gavira se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, un día después del acto de toma de posesión de Moreno como presidente de la Junta, en el que se comprometió a seguir siendo "fiel" a la vía andaluza del diálogo tras pactar con Vox llegando a advertir de que espera una "legislatura larga y fructífera o no será".

Tras reconocer sentirse "contento" por el acuerdo con el PP aunque también con "la responsabilidad de lo que se viene encima", el líder andaluz de Vox ha comentado que Moreno "tendrá que responder" por qué no parece tan feliz por el pacto que ha permitido desbloquear la legislatura en Andalucía.

"Yo le agradezco la disposición que ha tenido desde el primer día de liderar por parte del PP las negociaciones que llevaron a ese buen acuerdo y puedo entender que a él le gustaría gobernar en solitario, y a mí también", ha añadido Gavira, que ha recordado que Moreno "fue presidente en 2019 después de las elecciones de diciembre de 2018 gracias al apoyo de Vox y en aquel momento no se le veía tan serio".

En cualquier caso, ha defendido que lo importante son las 150 medidas pactadas por PP y Vox "en beneficio de los andaluces" y se ha mostrado convencido de que "es cuestión de tiempo que nos vea funcionar, que somos gente seria, él sabe que lo somos porque su primera legislatura fue gracias al apoyo de 12 diputados de Vox y en este caso vamos a ser un socio leal, fiable, predecible y exigente" con el cumplimiento del pacto.

"Nosotros queremos que el Gobierno de Andalucía sea un bastión contra el sanchismo, lo tenemos clarísimo, desde Andalucía no se ha hecho a nuestro juicio la oposición que merece el Gobierno de Sánchez pero es un paso más", ha añadido Gavira, que ha destacado que PP y Vox "tenemos un enemigo común" pero también "tenemos cosas que evidentemente no las vemos iguales, eso está fuera de toda duda y tampoco conviene engañar a la gente".

"SI EL PP RECULA Y NO QUIERE CUMPLIR LOS ACUERDOS, LO QUE HACE VOX ES SALIRSE"

Preguntado sobre si Vox ahora es "más fiable" como socio que cuando abandonó gobiernos autonómicos en otras comunidades, el líder andaluz de Vox ha recordado que aquella salida de los gobiernos con el PP se produjo por un "incumplimiento de los acuerdos" y ha subrayado que "en el momento en el que el PP recula, no quiere cumplir el acuerdo firmado con Vox, pues lo que hace es salirse".

En este sentido, ha señalado que en la primera legislatura de Moreno en Andalucía "no se cumplió gran parte" del pacto con Vox "y yo no olvido cómo Andalucía se quedó sin presupuesto en el ejercicio 2022 porque el señor Moreno buscó con el PSOE su abstención para los presupuestos, no lo digo yo, lo dijo él".

"Nosotros tenemos voluntad de llegar a un acuerdo y lo dijimos con mano tendida desde la noche del 17 de mayo. Evidentemente lo que queremos es que lo que está suscrito suscrito se cumpla, y espero que el PP cumpla lo que está suscrito también en 60 folios y 150 medidas", ha concluido.