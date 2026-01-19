Gavira (Vox) aboga por "humanidad" ante las víctimas y pospone "el momento de apuntar con el dedo"

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, este lunes en declaraciones a los medios de comunicación en Adamuz (Córdoba). - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

ADAMUZ (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha abogado este lunes por ofrecer en estos momentos, tras el accidente ferroviario por la colisión entre dos trenes en Adamuz (Córdoba) del que se contabilizan 39 muertos y otros 152 heridos de forma oficial en estos momentos, "un mensaje de sensibilidad y de humanidad ante la noticia que ha desvastado a toda Andalucía".

En declaraciones a los medios de comunicación en Adamuz, preguntado por la delimitación de la responsabilidad en este accidente entre un tren de alta velocidad en dirección a Madrid procedente de Málaga y un tren Alvia que partió de Madrid con destino a Huelva, ha considerado Gavira que "ya llegará el momento en el que apuntaremos con el dedo, ya llegará el momento de responsabilizar".

"Ahora lo que toca es saber qué ha pasado y ya llegará el momento de las valoraciones oportunas", ha sostenido el principal referente de Vox en Andalucía, quien ha apelado a "no hacer un ejercicio de adivinación" por cuanto ha esgrimido que "todavía no sabemos lo que ha sucedido".

Cuestionado si exoneraban en estos momentos al ministro de Transporte, Óscar Puente, por este accidente, ha replicado que "no se trata de liberar de nada", convencido de que "ahora es el momento de las víctimas, de la humanidad, de la sensibilidad, de estar apoyando a esas personas que lo están pasando mal".

"Ya llegará el momento", ha sostenido Manuel Gavira, quien se ha mostrado seguro de que "las responsabilidades van a llegar pronto", antes de reafirmarse en la conclusión de que ahora se afronta "un momento de pésame, un momento en el que uno está triste por lo que ha sucedido en las últimas horas".

El portavoz de Vox en la Cámara autónomica ha considerado que "ahora es el momento de darle un mensaje de abrazo, de pésame, a familiares y a amigos de esas víctimas", además de otro de "apoyo y recuperación a esas víctimas hospitalizadas", por cuanto afrontan intervenciones quirúrgicas "para poder tener vida".

Gavira ha tenido palabras también de "agradecimiento" para los servicios de emergencia por "su profesionalidad" y el hecho de que "han estado al pie del cañón y siguen al pie del cañón", reconocimiento que ha ampliado también hacia "el pueblo de Adamuz, donde estamos", así como a toda la comarca por su "solidaridad" y "saber estar" ofreciendo "ayuda desinteresada" durante la madrugada de este lunes.