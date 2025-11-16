El Gobierno abre la convocatoria de subasta pública de varios inmuebles rústicos en diferentes municipios de Granada

GRANADA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda, a través de la Delegación de Economía y Hacienda de Granada, ha publicado en el Boletín Oficial del Estado del 31 de octubre la convocatoria de subasta pública de varios inmuebles rústicos en diferentes municipios de la provincia de Granada. La celebración de la subasta está prevista para el próximo 17 de diciembre.

Según ha detallado el Ministerio en una nota, en el municipio de Güéjar Sierra se ofertan dos lotes de parcelas rústicas, con precios de salida de 2.232,30 euros y 3.575,00 euros, respectivamente.

Asimismo, en el municipio de Almuñécar se subasta una parcela rústica de 3.473 m2 con un precio de salida de 1.215,55 euros. Las personas interesadas pueden consultar toda la información detallada sobre los inmuebles y las condiciones de la subasta en el BOE.