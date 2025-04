El Gobierno acusa a Andalucía de ser "brazo político de oposición" con el reparto de menores:"Debería aceptar la medida"

BAEZA (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, ha acusado este miércoles a la Junta de ser un "brazo político de oposición" en relación con el reparto de menores migrantes no acompañados fruto de la modificación legislativa pactada entre el Ejecutivo y Junts. "Debería aceptar la medida" porque, en palabras de Fernández, la "solución" no supone "agravios" entre comunidades autónomas.

Así lo ha sostenido en Baeza (Jaén) con motivo del acto de jura o promesa de bandera en la Academia de Guardias Civiles a raíz de las declaraciones del consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, que ha defendido que el Gobierno andaluz recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) el reparto de menores migrantes no acompañados para "defender" la "independencia" de Andalucía y la "igualdad de trato" entre comunidades autónomas. "Hay que poner en valor la dignidad de las personas" y "no tratarlas como mercancías".

Pedro Fernández ha afeado a la Junta que esté en el "no por el no" y le ha reprochado que "no le importa la situación humanitaria" de los menores migrantes que viajan solos que requiere de una intervención de emergencia.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recalcaba a principios de este mes que era "probable" que su Gobierno recurriera en los tribunales el reparto de menores migrantes no acompañados acordado por el Ejecutivo nacional con Junts, porque es un "atropello total".

Moreno insistía en el "agravio absoluto" del Gobierno central con el asunto del reparto de menores migrantes no acompañados y, sobre todo, que el líder de Junts, Carles Puigdemont, "a 2.500 kilómetros nos dice a 49 millones de españoles lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer". Ante ello, criticaba que Cataluña no pusiera "los datos sobre la mesa" y planteaba por qué "tiene que recibir menos menores no acompañados que el resto de comunidades autónomas".