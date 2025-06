Gobierno acusa a Moreno de acatar "orden de Feijóo" y seguir "el tono chulesco" de Ayuso en Conferencia de Presidentes

SEVILLA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha recriminado este viernes la actitud del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la reunión de la XXVIII Conferencia de Presidentes, celebrada esta jornada en Barcelona.

En una nota de audio Fernández ha sostenido que Moreno "ha llegado con el no por delante, alineado con la orden de Feijoó y despreciando las propuestas del Gobierno". A esto ha sumado su descripción de un "tono bronco, chulesco, faltón y agresivo con el que parece que quiere restarle protagonismo a la señora Ayuso, acercándose cada vez más a la ultraderecha".

El delegado del Gobierno ha apuntado como conclusión que "Moreno Bonilla ha demostrado una vez más que no le importan los problemas de los andaluces", por cuanto ha esgrimido decisiones como "decir no a recibir el triple de fondos para construir vivienda pública", postura que ha considerado "no se puede entender cuando hay miles de familias que no pueden pagar el alquiler o comprarse una vivienda".

"Es urgente llegar a un acuerdo, señor Moreno Bonilla", ha proclamado Pedro Fernández, que le ha reclamado "sentido común" al presidente andaluz, y le ha instado a que "escuche a los andaluces y rectifique", para que de esa forma "se sume a las cinco comunidades autónomas que sí van a trabajar con el Gobierno de España para avanzar en el derecho de acceso a una vivienda digna".

Tras sostener que "los ciudadanos están pidiendo soluciones a las administraciones", ha afirmado en este sentido que el Gobierno, "aunque la vivienda es una competencia de las comunidades autónomas", no obsta para que busque llegar a "acuerdos antes del verano para invertir tres veces más en vivienda pública".

Fernández ha instado a Moreno a "rectificar su actitud destructiva y de confrontación por el bien de los andaluces" y con ello que dé el "sí a recibir el triple de fondos".