El Gobierno alega que Andalucía ya no es la principal entrada de migrantes irregulares para no abordar la frontera sur

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha alegado este martes en el Pleno del Senado que Andalucía "fue el principal punto de entradas irregulares hasta el año 2018, pero desde entonces ha perdido peso relativo en el total nacional. Así que la pregunta, como siempre, llega tarde y mal". Con esta afirmación, Saiz ha contestado así a la petición de explicaciones por parte del PP sobre por qué el Gobierno no atiende la petición del Gobierno andaluz de declarar a la comunidad como frontera sur para así recibir más recursos con los que atender a los migrantes que llegan a la comunidad.

En su intervención, la ministra ha recordado que desde que el PP llegó al Gobierno con Mariano Rajoy, "las llegadas irregulares a las costas andaluzas pasaron de 3.400 en 2011 a más de 51.000 en 2018, un incremento del 1.400%". "Desde que estamos en el Gobierno, esa cifra ha descendido un 89%", ha subrayado Elma Saiz, que ha afeado igualmente a los 'populares' el ejercio de "hipocresía" al solicitar más fondos cuando "el PP, por criterios partidistas, se está oponiendo a la senda de estabilidad que ha ofrecido la vicepresidenta del Gobierno que da más recursos a las comunidades".

Desde el PP, han enfatizado que "Andalucía es un pueblo solidario, un pueblo que responde siempre, pero necesita los recursos económicos para atender a estas personas migrantes con dignidad. Necesitamos en Andalucía que nos reconozcan oficialmente como frontera sur para obtener los mismos recursos económicos que otros territorios como Ceuta, Melilla o Canarias por la presión migratoria que padece". Para evidenciar "la magnitud del fenómeno", el PP ha asegurado que en Andalucía llegan de media cada año 2.472 menores migrantes no acompañados. En los últimos años, son 30.000 niños y adolescentes que cuando cumplen la mayoría de edad se incorporan a los programas de inserción laboral. Otro dato aportado por el PP: en 2024, había 25.000 solicitudes de asilo en Andalucía.

"Sin duda Andalucía es la frontera sur de Europa, la puerta de entrada desde el continente africano; el 40% de los movimientos migratorios se hacen a través de las costas andaluzas. ¿Por qué lo niegan?", se ha preguntado el PP. "Corresponde al Estado --ha replicado la ministra-- la integridad del reconocimiento como frontera sur de Europa. Lo dice la Constitución española. El Gobierno de España siempre ha mantenido una disposición de continuar abordando la gestión migratoria de forma coordinada y con corresponsabilidad", ha argumentado Saiz.

La ministra ha defendido que "el Gobierno de España está haciendo sus deberes en materia migratoria", en alusión a que ha incrementado las plazas de acogida en atención humanitaria y también en el sistema de protección internacional; ha fortalecido la colaboración con las entidades que trabajan en este sistema; ha aumentado los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, superando el máximo histórico de 156.000 guardias civiles y policías nacionales --4.500 efectivos más sólo en Andalucía--; y ha desplegado una "importante agenda" de colaboración con países de origen y tránsito, evitando el 40% de salidas irregulares.

Así, las llegadas irregulares a España se han reducido un 41% con respecto al año anterior, según los números ofrecidos por Elma Saiz. En el caso de Canarias, un 63%. "Le hago un llamamiento expreso al PP para que deje de abrazar el discurso y las propuestas de la ultraderecha y abandone la desinformación y los bulos que hacen tanto daño a la convivencia", ha concluido.