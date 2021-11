Bendodo: El Gobierno andaluz tiene una "única voz", quiere Presupuesto "a toda costa" y descarta un adelanto electoral

SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha querido dejar claro este martes que el Ejecutivo que preside Juanma Moreno es un "único gobierno con una única voz", que quiere presupuestos de la comunidad para 2022 "a toda costa", al tiempo que ha descartado un adelanto electoral aunque esas cuentas no salgan adelante por falta de apoyos parlamentarios.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Elías Bendodo se ha pronunciado así tras salir a la luz esta martes una grabación, difundida por la Cadena Ser, en la que se escucha al vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), afirmar, en una reunión en junio con compañeros del partido, que "ningún gobierno aprueba presupuestos en el último año de legislatura, pero no porque no pueda aprobarlos sino sencillamente porque no interesa aprobarlos y por eso se prorroga, nada más". Bendodo ha comparecido junto al consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, que ha informado de las reuniones que está manteniendo con los partidos para buscar un acuerdo que permita aprobar las cuentas del próximo año.

Bendodo ha querido dejar claro, ante todo, que la "aprobación o no del Presupuesto de 2022 no condiciona" ni un adelanto electoral ni el calendario electoral, porque la vocación del Gobierno es culminar la legislatura. "Que quede aclaro como aviso a navegantes", ha dicho.

Ha defendido que desde el primer día el Ejecutivo ha estado "absolutamente volcado" en la negociación del Presupuesto con todas las formaciones, porque tiene que "salir adelante", ya que es fundamental para afrontar la recuperación tras la pandemia del coronavirus. En este sentido, ha sentenciado que el Ejecutivo quiere un Presupuesto en 2022 "a toda costa", porque es un mensaje de estabilidad muy importante para los andaluces, los inversores, y para seguir creando empleo y riqueza.

Asimismo, Elías Bendodo ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz "es una única voz": "Hemos dado pruebas más que sobradas de que queremos que haya presupuestos, desde el presidente hasta el ultimo consejero. Es un único gobierno con única voz".

