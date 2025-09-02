El Gobierno asumirá 18.791 millones de deuda de Andalucía, lo que supone "reducir su pasivo" un 49%

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, a 2 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El presidente del Gobierno, ha anunciado que el Consejo de M - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID/SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas, que supondrá que el estado absorba un total de 83.252 millones de euros, lo que equivale a una cuarta parte de la deuda regional de régimen común, una medida que, según el Gobierno, no supone "ningún agravio con ninguna parte del territorio".

Así lo ha manifestado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

En el caso de Andalucía, la condonación de la deuda por parte del estado alcanza los 18.791 millones de euros, "la cifra más alta de todas las comunidades". Esto supone, según el Ejecutivo nacional, reducir la deuda de Andalucía casi a la mitad, con un descenso del 49 por ciento respecto al cierre registrado en 2023.

La política "de apoyo" a las comunidades autónomas ha permitido que, "en los siete años de Gobierno de Pedro Sánchez, la comunidad de Andalucía reciba, excluyendo los fondos europeos, 53.810 millones más de recursos que en los siete años" del anterior ejecutivo de Mariano Rajoy.

Según se recoge en una nota de la Vicepresidencia primera y Ministerio de Hacienda, entre las medidas adoptadas, se encuentran los 4.556 millones de fondos Covid transferidos por el estado a Andalucía, o los 1.261 millones de las liquidaciones negativas de 2020 de la comunidad que el estado asumió, entre otras actuaciones.

El anteproyecto de ley recoge la metodología para el cálculo de la cifra de condonación que corresponde a cada comunidad y que el Ministerio de Hacienda ya trasladó a los gobiernos autonómicos el pasado mes de febrero. Además, dicha propuesta fue aprobada en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del mismo mes.

Posteriormente, el Ministerio de Hacienda ha mantenido reuniones técnicas individuales con la práctica totalidad de comunidades autónomas, incluida Andalucía, para trasladarles la información más detallada, según la nota.

Se explica que la metodología responde a "criterios objetivos, transparentes, de carácter técnico e iguales para todas las comunidades".

En concreto, consta de tres fases. En la primera, se compara el crecimiento de la deuda autonómica durante la crisis financiera, es decir, entre el 31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2013 con el crecimiento del pasivo autonómico durante el periodo de la pandemia y el mayor impacto de la guerra de Ucrania, es decir, del 31 de diciembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2023. En el primer periodo, la deuda aumentó en 109.582 millones y, en el segundo, en solo 29.272 millones. Este cálculo arroja una cifra de 80.310 millones, "un importe que refleja el sobreendeudamiento que registraron las comunidades por la ausencia de mecanismos de apoyo de la administración central en la crisis financiera", según la nota.

Una vez identificado el sobreendeudamiento se utiliza un criterio técnico para fijar el reparto. El grueso de la distribución de la condonación se realiza a través del criterio de población ajustada. De hecho, el 75% del sobreendeudamiento detectado de 80.310 millones se realiza en función del peso de la media de la población ajustada de cada comunidad entre 2010 y 2022.

Para Andalucía, según se señala, esta distribución alcanza los 11.259 millones de euros de condonación, "lo que supone el 29,1% de su deuda, frente a la media del 19,3% del conjunto de comunidades".

En cuando a la fase 2, el objetivo es que "ninguna comunidad autónoma quede por debajo de la media de condonación por población ajustada". Por tanto, se eleva la condonación de aquellas comunidades por debajo de la media para garantizar que al menos tengan un 19,3% de condonación de deuda, según el Gobierno, que ha apuntado que Andalucía "no se ve afectada en esta fase porque se sitúa por encima de la media".

En la fase 3, se realizan dos ajustes adicionales: En el primero, se identifica a la comunidad autónoma que con la metodología seguida hasta ahora presenta una mayor condonación por habitante ajustado, que es la Comunidad Valenciana con 2.284 euros, y, a continuación, se fija una condonación adicional hasta alcanzar ese mismo nivel para las comunidades autónomas que han tenido durante el período 2010-2022 una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media.

En el caso de Andalucía, según el Gobierno, "implica añadir 7.531 millones más de condonación".

Además, se fija también una compensación adicional para aquellas comunidades que hayan ejercido al alza sus competencias normativas en el IRPF. Los ajustes de estas fases tienen como objetivo intentar compensar e igualar a las comunidades en dos ratios que son susceptibles de generar comparaciones, como son el de deuda condonada sobre el total y deuda condonada por habitante.

Una vez realizadas esas correcciones, según el Gobierno, el importe total de la condonación para Andalucía se sitúa en los 18.791 millones de euros.

El anteproyecto de ley también recoge el procedimiento para que el estado asuma esa deuda autonómica. Dicho proceso, que es de carácter voluntario, dependerá de si se trata de una comunidad con o sin deuda del FLA. En el caso de las comunidades con deuda del FLA, como Andalucía, "la asunción de la deuda se aplicará mediante la cancelación o amortización de los saldos vivos de los préstamos con el FLA, hasta alcanzar el importe previsto en la ley para cada comunidad, empezando por los más antiguos, hasta amortizar, si fuera necesario, el correspondiente a 2019".

A partir de ahí, si es preciso para llegar a la cifra total a condonar, se cancelará el préstamo del FLA del año 2024 y después se cancelarán los de los años anteriores a éste.