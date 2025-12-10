El Gobierno concede ayudas a la producción de cuatro cortometrajes andaluces

Archivo - Imágenes del rodaje de la película "Los Tigres". - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), ha concedido ayudas a la producción de cortometrajes sobre proyecto correspondientes a 2025 por valor de 2,2 millones de euros, con cargo al Fondo de Protección a la Cinematografía, a 45 producciones, de las que cuatro son andaluzas. En total, se han presentado 559 solicitudes.

De las seleccionadas, 29 son de ficción (59,19% de la dotación total), siete son de carácter documental (11,11% de la dotación total) y 18 son de animación (29,71% de la dotación total). Cuatro de los cortometrajes se realizarán en régimen de coproducción con empresas extranjeras

Respecto a la presencia femenina en los proyectos de cortometrajes beneficiarios, un total de 22 estarán dirigidos exclusivamente por mujeres, lo que supone el 47,83% de la dotación total. De ellos, catorce son de ficción, cuatro son documentales y cuatro de animación.

Por comunidades autónomas, las ayudas se distribuyen entre productoras radicadas en once diferentes con la siguiente distribución: Andalucía (cuatro), Aragón (una), Canarias (dos), Castilla-La Mancha (una), Cataluña (16), Comunidad de Madrid (siete), Comunidad Foral de Navarra (dos), Comunidad Valenciana (siete), Galicia (dos), País Vasco (dos) y Región de Murcia (una).