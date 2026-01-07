El Gobierno condena el presunto "asesinato machista" de la mujer de 38 años en Quesada (Jaén)

Concentración en Quesada en respulsa por la muerte de una vecina. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

JAÉN 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Igualdad y de la Delegación del Gobierno en Andalucía, ha condenado el "presunto asesinato por violencia de género" de una mujer en Quesada (Jaén) ocurrido el pasado 4 de enero.

La víctima tenía 38 años y existían denuncias previas por violencia de género contra su agresor, un hombre de 61 años para el que la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Cazorla ha acordado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Se le imputa la presunta comisión de un delito de homicidio y quebrantamiento de una orden alejamiento que le había sido impuesta en una sentencia reciente.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a una en 2026 y a 1.342 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos, según ha informado en una nota el Ministerio de Igualdad.

Su titular, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, han expresado su "más absoluta condena y su total rechazo ante este nuevo asesinato machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima". Además, han pedido todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad "para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia".

También el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha condenado el presunto asesinato por violencia machista de ocurrido en Quesada. Igualmente, ha trasladado su pésame a familiares y amigos y ha subrayado la importancia de que "el entorno actúe y dé un paso al frente".

"Muchas veces las propias víctimas no están en condiciones de denunciar ni de explicar lo que sufren, por lo que familiares, amistades y personas cercanas resultan clave para alertar de la situación y contribuir a su protección", ha explicado en una nota.

Asimismo, el delegado ha subrayado que "la sociedad en su conjunto debe situarse de forma clara y firme junto a las víctimas y contra el machismo en cualquiera de sus manifestaciones". En este sentido, ha defendido "la necesidad de avanzar desde todos los ámbitos en la prevención de la violencia, para lo que resulta fundamental el trabajo de los organismos educativos, especialmente los colegios, para erradicar la desigualdad desde edades tempranas".

Fernández ha recordado que, en caso de emergencia, pueden llamar a los teléfonos de la Policía Nacional (091), de la Guardia Civil (062) y de Emergencias (112) o utilizar la aplicación Alertcops, desde la que se enviará una señal de alerta a las FCSE con geolocalización.

Además, el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8,00 a 22,00 todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género, según se precisa desde el Gobierno, incidiendo en que "es un deber de toda la sociedad reaccionar".