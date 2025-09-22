El gobierno de Córdoba aprueba las ordenanzas fiscales con los informes favorables y pasarán a Pleno en octubre

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, y la delegada de Hacienda, Blanca Torrent. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, y la delegada de Hacienda, Blanca Torrent, han informado este lunes de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, que ha aprobado el expediente de ordenanzas fiscales para el ejercicio 2026, con los informes favorables del Consejo Social de la Ciudad y el Consejo para la Resolución de las Reclamaciones Económico-Administrativas (CREA), y pasarán ahora al Pleno.

En una rueda de prensa, la concejal ha explicado que "se ha realizado un exhaustivo análisis por parte de los órganos consultivos y técnicos competentes que confirman la plena adecuación a la legislación vigente de la propuesta que se hace".

Tras estos dictámenes, la Delegación de Hacienda elabora un informe técnico que se incluye en el expediente y la intención es llevarlas al Pleno Ordinario para su aprobación provisional, "continuando con el calendario previsto"; se expondrán públicamente "durante el tiempo establecido para conocimiento de todos los ciudadanos, y con posterioridad ya irán a Pleno por su aprobación definitiva".

Además, Torrent ha aseverado que estudiarán los documentos facilitados por los grupos municipales y espera volver a sentarse con ellos para "aquellos puntos de enmienda interesantes, se considere necesario incluir".

ACCIÓN HUMANITARIA

Por otra parte, se ha resuelto la convocatoria de subvenciones a proyectos de Acción Humanitaria de 2025, con un importe global de 140.000 euros para siete entidades beneficiadas con distintos proyectos que se desarrollan en países del tercer mundo, desde formación e igualdad de género, hasta educación y sostenibilidad alimentaria.

Ha salido adelante el convenio de colaboración con la asociación Automóvil Club de Córdoba Club Deportivo para el desarrollo del '42 Rallye Internacional Sierra Morena. Córdoba Patrimonio de la Humanidad', con un patrocinio por parte del Ayuntamiento de 300.000 euros, recordando el edil que "el Rally Internacional Sierra Morena ha conseguido ser la única prueba española de 2025 dentro del Campeonato de Europa de Rally", de ahí que justifique la aportación por la repercusión para la ciudad.

Se han concedido 4.000 euros, en virtud de un convenio de colaboración, a la entidad Alcer Córdoba, para el proyecto 'Pasarela Flamenca. IX Desfile benéfico a favor de Alcer Córdoba 2025'; se ha aprobado la convocatoria del XXVI Concurso Nacional de Fotografía 'Ciudad de Córdoba' (Premio Mezquita 2026), con una aportación municipal de 16.000 euros, con 15.000 euros para los premios y mil euros para los trofeos representativo, mentales.

Ha salido adelante un convenio con la Universidad de Córdoba (UCO) para la realización del proyecto 'Identificación y categorización de acciones existentes de colaboración en materia ambiental entre la Universidad de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba'.

PROYECTO DE ESPECIAL INTERÉS

Y se ha declarado como Proyecto de Especial Interés para la Ciudad el 'Nuevo centro de producción, innovación y formación La Perla Food', presentado por la entidad La Perla Food Innova SL, con una inversión prevista de casi nueve millones de euros.

El objetivo, según ha explicado Torrico, es "ejecutar estas modernas factorías alimentarias con criterios de sostenibilidad, economía circular, eficiencia energética e innovación tecnológica, por lo que se hace merecedora de esta denominación, de tal forma que también colaboramos en la creación de empleo".