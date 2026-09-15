El Gobierno da 'luz verde' a una inversión de 1.267 millones de euros en los aeropuertos de Andalucía hasta 2031

Archivo - Pantallas de información al pasajero en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol 1. (Foto de archivo). - AENA - Archivo

MADRID/SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes, 15 de septiembre, el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031, que contempla una inversión de cerca de 13.000 millones de euros en toda la red de aeropuertos españoles gestionada por Aena, de los que 1.267 millones de euros se invertirán en los aeropuertos de Andalucía.

Así lo ha puesto de relieve la Delegación del Gobierno en Andalucía en una nota en la que ha precisado que, en este marco, el Aeropuerto de Málaga-Costa recibirá una inversión de 830 millones de euros en los próximos cinco años, para actuaciones como la ampliación del área terminal, una "mejora de procesos, calidad e instalaciones", un "incremento de la seguridad operacional", con la renovación del pavimento de las plataformas, entre otras actuaciones.

Por otro lado, para el aeropuerto de Sevilla se contempla una inversión en este aeropuerto será de 235 millones de euros para el periodo 2027-2031, con actuaciones como "la ampliación de la zona de control de seguridad, el desarrollo del plan fotovoltaico y la renovación de la climatización y adecuación de la protección contra incendios".

En el caso del aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz), la inversión asciende a 95 millones de euros que se destinarán a "actuaciones en campo de vuelo y plataforma, la mejora de la urbanización y prevención de inundaciones y migración a sistemas LED".

Por su parte, el aeropuerto de Almería recibirá una inversión casi 44 millones de euros, y entre las actuaciones planteadas destacan el "recrecido del firme de la pista", la "mejora de la seguridad de personas e instalaciones", y "actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal".

En el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, el Gobierno invertirá un total de 42 millones de euros para "la renovación del pavimento de pista de vuelos, la ampliación de la zona de llegadas del edificio terminal y la mejora de sistemas eléctricos".

En el aeropuerto de Córdoba, la inversión contemplada para el periodo 2027-2031 alcanzará "prácticamente los 18 millones de euros", y entre otras cuestiones se contemplan actuaciones como la "adecuación del pavimento de pista y la plataforma", la "ampliación del edificio de servicio de extinción de incendios", y el "desarrollo de la sostenibilidad con la instalación de LED".

Por otro lado, el Gobierno destinará durante los próximos cinco años 3,4 millones de euros al helipuerto de Algeciras (Cádiz) para actuaciones como el equipamiento de seguridad y "adecuación de los sistemas de información y comunicaciones".

Desde el Gobierno han aclarado que este global de inversión de 13.000 millones de euros que se va a movilizar durante los próximos cinco años "no se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sino con los ingresos del propio sistema aeroportuario español gestionado por la empresa pública Aena, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible".

Al respecto, el ministro Óscar Puente ha explicado que el 'DORA III' contempla prácticamente "una congelación de las tarifas, con apenas un incremento de la tarifa aeroportuaria media de tres céntimos de euro por pasajero al año".