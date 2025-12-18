El Gobierno defiende que "los andaluces saben contar" y valoran medidas sociales como la ayuda para transporte y gafas

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, presenta ante los medios de comunicación el informe ‘Cumpliendo de la acción del Gobierno de España en Andalucía’. A 18 de diciembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha presentado este jueves el informe 'Cumpliendo' con el que ha dado cuenta de las políticas del Ejecutivo en la comunidad y con las que ha asegurado que "Andalucía sale ganando y afronta una época de prosperidad que no es fruto de la inercia o de la causalidad, sino de una Administración que gobierna pensando en las personas, sin descuidar a las empresas", un principio, ha aseverado, "que no les es ajeno a los andaluces porque saben contar y cuentan con un Gobierno que mejora su día a día para avanzar como avanza España".

"Los datos no engañan", ha asegurado Fernández, que ha iniciado su explicando poniendo el foco en las dos últimas medidas sociales adoptadas "por este Gobierno de progreso, el bono único de transporte, destinado especialmente para trabajadores y estudiantes, y los 100 euros de ayuda para la compra de gafas o lentes de contacto destinadas a menores de hasta 16 años, y que vendrá a aliviar el gasto que han de afrontar las familias", tal como la recogido la Delegación en una nota.

En cuanto al panorama económico andaluz, ha afirmado que "actualmente la comunidad bate récord de ocupación, con más de 3,6 millones de trabajadores y una tasa de desempleo 7,5 puntos más baja que en 2018, lo que demuestra con cifras que España avanza y Andalucía con ella", aunque ha reconocido que "podría ir mucho mejor si la Junta de Andalucía gestionara adecuadamente".

Es aquí donde ha hecho mención a los 8.678 millones que ha recibido la comunidad de fondos procedentes del Plan de Recuperación, de los que el 60% de los destinatarios son microempresas, pymes y autónomos, aunque nuevamente ha insistido en que "no basta con recibir fondos, sino que hay que ejecutarlos, máxime cuando Andalucía es la quinta comunidad por la cola en el ranking nacional". Por ello, ha recordado a la Junta de Andalucía que "no se permita el lujo de desaprovechar esta oportunidad para transformar el modelo económico, generar empleo de calidad y reforzar el estado de bienestar".

A los fondos Next Generation-EU, ha sumado "el impulso a proyectos estratégicos en Andalucía que llevan el sello del Gobierno de España y que se encuentran en todas y cada una de las provincias andaluzas", como son ha añadido el "impulso de proyectos estratégicos con el sello del Gobierno de España", como la conexión ferroviaria en alta velocidad en Almería, el Valle del Hidrógeno Verde en Cádiz, la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba, el Ifmif-Dones en Granada, CEUS en Huelva, Cedetex en Jaén, IMEC en Málaga y la Agencia Especial en Sevilla.

Ha resaltado igualmente "la importancia y peso económico de la agricultura en Andalucía", donde el Gobierno ha invertido 766 Meuro en la modernización y digitalización de regadíos, destinado 255,3Meuro en ayudas por sequía o incremento de precios derivados del conflicto en Ucrania y a 11,8 millones para apoyar a agricultores afectados por la DANA.

En cuanto a las políticas del Gobierno de España "centradas en ampliar el Estado del Bienestar y el escudo social", Pedro Fernández ha afirmado que "en Andalucía es donde tienen más impacto positivo por ser la comunidad más beneficiada", y ha puesto algunos ejemplos de ello, "los 5.592 millones recibidos del Ministerio de Educación en siete años, así como el incremento de empleados públicos y la mejora de sus retribuciones, que beneficia a todos los trabajadores de las administraciones, incluida la Junta de Andalucía".

Así, ha aclarado que "gracias a las continuas ofertas de empleo público, nuestra comunidad tiene ahora récord de efectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional, cerca de 31.000, que son 4.500 más que a finales de 2017". También en el conjunto de acciones sociales ha nombrado las políticas de vivienda, "para las que Andalucía ha recibido 1.682 Meuro desde 2018, que han permitido construir y rehabilitar hasta el momento 44.000 viviendas; y los 136,8 millones del Bono de Alquiler Joven, entre otras muchas más".

Papel destacado ha dado a las pensiones, ya que "son un millón y medio de pensionistas los que han visto revalorizadas sus ingresos un 35% desde 2018, lo que traducido en cifras significa, por ejemplo, que la pensión media de jubilación ha pasado de 999 euros a 1.370 euros al mes, 370 euros más cada mes que lo que tenían en sus bolsillos hace 7 años".

En otro de los apartados del repaso regional, Fernández ha hecho mención a actuaciones destinadas a la afrontar la emergencia climática, donde ha enmarcado los mas de 2.000 millones para infraestructuras de agua, incluidas las pertenecientes al Marco de Actuaciones de Doñana y las obras de ampliación de depuradoras.

Sobre infraestructuras destinadas a incrementar la cohesión territorial, ha subrayado que el Ministerio de Transportes ha invertido 5.500 millones en Andalucía desde 2018. "Si comparamos 2017, año completo de gestión del anterior gobierno popular, con 2024, último ejercicio actual cerrado y año en la que registramos la mayor inversión ejecutada de los últimos trece años, estamos hablando de que se ha duplicado la inversión".

Ha ofrecido algunos ejemplos, como la alta velocidad Almería- Murcia del Corredor Mediterráneo, con un grado de ejecución que supera el 80%; los 750 Meuro para la ampliación de los tranvías y metros de Sevilla y Granada; las obras de la SE-40, "en la que mensualmente asistimos a un nuevo avance desde 2018, con tres tramos puestos en servicio, uno en ejecución, otro adjudicado y en redacción los proyectos de construcción del tramo sobre el Guadalquivir"; o en la GR-43, "en ejecución y en licitación el estudio informativo para la continuidad de la A-81 en el tramo Cuesta Velillos".

Para concluir, Pedro Fernández ha subrayado que "esta apuesta del Gobierno de España por Andalucía lo hace por y para los ciudadanos, pero sobre todo con lealtad institucional y voluntad de cogobernanza, dotando a la Junta de Andalucía con una financiación estatal récord en 2025 y con 30.725 Meuro en 2026, una cantidad que vuelve a ser histórica y que desmiente el falso discurso del maltrato y el agravio".

"La Junta de Andalucía está recibiendo financiación histórica del Gobierno para garantizar y mejorar los servicios públicos", ha insistido el delegado del Gobierno, que ha lamentado, sin embargo, que "los servicios públicos en la comunidad están peor que nunca debido a las políticas del gobierno andaluz y al bloqueo permanente a las propuestas del Estado por mero interés personal y partidista marcado desde Madrid".